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Южнокорейский траулер Oriental Angel сел на мель у берегов Чукотки еще в 2011 г. Фото пресс-службы правительства ЧАО

Утилизация Oriental Angel: воз и ныне там

Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.

В Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке делегация Чукотки встретилась с представителями страховой компании и владельцами траулера Oriental Angel, потерпевшего крушение в 2011 г.

Первый заместитель губернатора ЧАО Леонид Николаев отметил, что глава региона и окружное правительство уделяют особое внимание вопросам экологии и заинтересованы в скорейшей утилизации аварийного судна. Власти Чукотки готовы оказать помощь в оформлении необходимой документации, и в поисках технических средств для осуществления операции. Кроме того, правительство ЧАО предложило направить совместную группу экспертов для обследования судна и дальнейшего планирования операции по утилизации траулера.

Представители южнокорейской стороны заявили, что тоже заинтересованы в решении этого вопроса. Они обещали предпринять все усилия для поиска компании, которая займется утилизацией Oriental Angel, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа.

Напомним, что авария у берегов Чукотки произошла еще в 2011 г. 17 ноября в акватории Анадырского залива возник пожар в грузовом трюме большого морозильного траулера Oriental Angel, судовладелец – компания Keuk Dong Fisheries (Республика Корея). Члены экипажа были спасены, за исключением старшего помощника капитана. 19 ноября в шторм аварийное судно было выброшено на грунт в районе мыса Военных топографов. На борту траулера находился груз и запасы: 166 тонн судового топлива, 942 тонны мазута и 1689 тонн мороженого минтая.

Летом 2012 г. по контракту между собственником траулера и Сахалинским филиалом ФГУП «Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление» (СахБАСУ) проводилась выкачка топлива и выгрузка рыбопродукции. В связи с периодом штормов работы были прекращены. С декабря 2012 г. по февраль 2016 г. в различных судебных инстанциях России проходило разбирательство между судовладельцем и СахБАСУ в части исполнения условий контракта. В результате сторонам было отказано в исках, проблема утилизации аварийного судна осталась нерешенной.

В мае 2016 г. губернатор Роман Копин обратился в адрес генерального прокурора РФ с информацией о наличии на борту траулера около 600 тонн обводненных нефтепродуктов (преимущественно мазута), представляющих экологическую угрозу. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административное производство в отношении судовладельца.

В июле прошлого года активность Keuk Dong Fisheries по утилизации Oriental Angel было возобновилась, однако траулер до сих пор стоит на прежнем месте.

Fishnews

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