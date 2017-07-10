11 июля 2017 года

Ростовская область хочет выращивать больше рыбы

В прошлом году Ростовская область произвела более 20 тыс. тонн товарной рыбы. Власти региона рассчитывают, что в течение пяти лет отрасль выйдет на объем 32 тыс. тонн.

Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по производству товарной рыбы в стране, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

В 2016 г. произведено 20,5 тыс. тонн товарной рыбы – это на две-три тысячи тонн больше, чем в предшествующие годы, но в течение пяти лет ставится задача выйти на объемы производства, как в советские времена, – в среднем 32 тыс. тонн в год, заявил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По данным регионального минприроды, с этой целью определены границы 218 рыбоводных участков общей площадью свыше 5500 га. Больше 160 РВУ уже переданы в пользование рыбоводам. Это позволит ежегодно получать дополнительно более 3000 тонн рыбы.

По словам Виктора Гончарова, финансовая поддержка рыбохозяйственного комплекса также будет продолжена. За последние четыре года из бюджета области на развитие отрасли было выделено почти 248 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Кроме того, одним из важных факторов в развитии отрасли областные власти называют наличие собственных рыбоперерабатывающих предприятий.

– В этом направлении отмечается положительная динамика. Так, в 2016 году Ростовская область выпустила 27,3 тыс. тонн рыбной продукции, что на 5% больше, чем три года назад, – подчеркнул первый замгубернатора.

В настоящее время рыбопереработкой в регионе занимаются 60 предприятий, их мощности загружены на 100%.

Fishnews