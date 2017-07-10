Браконьеры «поймали» в заказнике условные сроки

10 июля 2017 года
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
07 июля 2017 года
Дальневосточное таможенное управления и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья собираются провести совещание по вопросам ремонта за рубежом морских судов. Обсуждения, состоявшиеся ранее, показали, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил глава ДВТУ Юрий Ладыгин.
06 июля 2017 года
Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.
28 июня 2017 года
В Томской области при осмотре автомобиля полицейские обнаружили 244 экземпляра молоди осетра, документов на их перевозку у водителя не было. Возбуждено уголовное дело.
27 июня 2017 года
В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.
26 июня 2017 года
С начала июня сотрудники сахалинского погрануправления пресекли более десятка правонарушений, связанных с незаконным выловом краба разных видов. За ценным биоресурсом охотятся как преступные группы, так и одиночки.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.
На третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья 6-7 сентября, будет презентован макет рыбного рынка Владивостока. Планируется, что огромное здание в форме ската построят возле набережной Цесаревича.
За последние полгода в аквакультурных хозяйствах Мурманской области не выявлено вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб. Специалисты также занимаются обследованием диких популяций лосося в реках Кольского полуострова.
Минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке необходимо снизить, считают в профильной ассоциации. При этом в объединении ссылаются на промысловую практику.
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихоокеанский кальмар российского вылова в список разрешенной к импорту продукции. Проблему с поставками моллюска помогло решить Росрыболовство.
Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный устранить разночтения при регулировании прибрежного рыболовства. Рассмотреть документ нижняя палата может уже 14 июля.
В Ненецком автономном округе начались работы по очистке озера Качгорт в Нарьян-Маре от бесхозных судов. По итогам аукционов заключены госконтракты на утилизацию 23 плавсредств.
11 июля 2017 года
27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.