12 июля 2017 года

Браконьеры «поймали» в заказнике условные сроки

В Татарстане вынесли приговоры трем местным жителям, застигнутым за рыбной ловлей в природном заказнике «Свияжский» в нерестовый период. Все нарушители осуждены к условному лишению свободы.

Трое жителей города Волжска были задержаны правоохранителями 27 апреля на территории государственного комплексного природного заказника «Свияжский». Нарушители занимались браконьерским промыслом рыбы в реке Свияге, используя сеть – запрещенное орудие лова. При них обнаружили 58 экземпляров синца, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Верхнеуслонского района Республики Татарстан.

Ущерб водным биоресурсам составил 58 тыс. рублей. В ходе следствия нарушители полностью его возместили, признали свою вину, и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Действия подсудимых квалифицировали по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов в местах нереста на особо охраняемой природной территории, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Браконьеров приговорили к условному лишению свободы на сроки от одного года и трех месяцев до полутора лет с испытательным сроком два года.

Fishnews