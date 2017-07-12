12 июля 2017 года

ТИНРО обсудил правила для промысла крабов

Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.

Биообоснования корректировок минимальных суточных объемов добычи крабов рассмотрела биологическая секция ученого совета ТИНРО-Центра. Напомним, что такие показатели были установлены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей. Минимальные суточные объемы вылова крабов на судно установлены приказом Минсельхоза от 27 ноября 2013 г. № 438.

Как отметил заведующий лабораторией Валерий Кобликов, в рамках решений Дальневосточного научно-промыслового совета от 2 ноября 2016 г. ТИНРО-Центру было поручено уточнить минимальную суточную нагрузку на промысле краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Специалисты выполнили анализ суточных уловов на добывающих судах, использовали материалы исследований 2015 г. и промысловую статистику в районе работы флота. «Ранее установленная мера - 3 тонны - аналогична минимальным объемам массовых шельфовых крабов, однако собранные материалы показали, что для глубоководного ангулятуса она является завышенной», - рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Исходя из проведенных расчетов, оптимальным объемом минимального суточного вылова краба-стригуна ангулятуса в водах Восточного Сахалина названы 1,5 тонны в сутки. Ученый совет поддержал обоснование.

Аналогичные предложения специалисты рассмотрели по крабу-стригуну бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. В соответствие с решением ДНПС и обращениям промышленности, специалисты КамчатНИРО провели натурные наблюдения и проанализировали промысловую ситуацию и показатели суточного вылова. Установлено, что в 2017 г. суточные уловы по сравнению с прошлым годом снизились, однако по состоянию на 25 июня нынешнего года вылов (3,3 тыс. тонн) был сопоставим с результатами 2016 г. (3,5 тыс. тонн). Как отметили участники ученого совета, снижение суточных уловов можно объяснить объективными причинами, в том числе значительным увеличением количества добывающих судов на промысле. Поэтому предлагаемое промышленностью почти двукратное уменьшение минимальных суточных уловов пока выглядит преждевременным, заявили в институте.

В ближайшее время НИС «ТИНРО» приступит к комплексным исследованиям в Камчатско-Курильской подзоне, в ходе которых планируется выполнить донную траловую съемку крабов. Результаты будут использованы для дальнейшей проработки вопроса и определения конкретной величины промысловой нагрузки в 2018 г.

Лов колючего краба – в новые сроки

Также в ходе секции рассмотрено биообоснование изменения сроков промысла колючего краба в подзоне Приморье, севернее мыса Золотой. Объект является важным для прибрежного рыболовства, его вылов в последние годы значительно увеличился (почти до 400 тонн), а освоение квот достигает 83%. Запрет на его промысел установлен правилами рыболовства с 15 мая по 30 сентября. Это ограничение связано с нерестом и линькой краба. Однако проведенный специалистами Хабаровского филиала ТИНРО анализ, включающий научные материалы и данные промысла, показал, что массовое появление активно линяющих особей приходится только на вторую половину июня (70% всех самцов и 86% – промысловых самцов). Исходя из этого, после голосования члены биологической секции решили доработать полученные материалы, после чего рассмотреть вопрос о запрете промысла с 1 июня по 30 сентября.

О рыболовстве в учебных целях

Также специалисты рассмотрели предложение о внесении в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна изменений по добычи водных биоресурсов в учебных и культурно-просветительских целях. Для того чтобы привести документ в соответствие с действующим законодательством, согласно требованиям Генпрокуратуры, предлагается подробно прописать ограничения на рыболовство в учебных и культурных целях по срокам, районам добычи и орудиям лова.

Ранее эти ограничения соблюдались исходя из существующих требований природоохранного законодательства и обязательно учитывались при составлении и утверждении плана научно-исследовательских и культурно-просветительских работ. Ограничения прописаны в правилах для коммерческого лова.

Члены совета согласились, что предложение не противоречат природоохранному законодательству и не оказывает негативного воздействия на регулирование промысла. Но они дублируют уже существующие требования, а в свете очень малого количества добываемых голов морских млекопитающих в этих целях изменения являются избыточными.

Fishnews