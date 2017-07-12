Мурманскую рыбу признали здоровой

12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
11 июля 2017 года
«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.
В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.
Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.
На третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья 6-7 сентября, будет презентован макет рыбного рынка Владивостока. Планируется, что огромное здание в форме ската построят возле набережной Цесаревича.
Минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке необходимо снизить, считают в профильной ассоциации. При этом в объединении ссылаются на промысловую практику.
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихоокеанский кальмар российского вылова в список разрешенной к импорту продукции. Проблему с поставками моллюска помогло решить Росрыболовство.
Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.
В Татарстане вынесли приговоры трем местным жителям, застигнутым за рыбной ловлей в природном заказнике «Свияжский» в нерестовый период. Все нарушители осуждены к условному лишению свободы.
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный устранить разночтения при регулировании прибрежного рыболовства. Рассмотреть документ нижняя палата может уже 14 июля.
В Ненецком автономном округе начались работы по очистке озера Качгорт в Нарьян-Маре от бесхозных судов. По итогам аукционов заключены госконтракты на утилизацию 23 плавсредств.
11 июля 2017 года
27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.