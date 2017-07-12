12 июля 2017 года

Мурманскую рыбу признали здоровой

За последние полгода в аквакультурных хозяйствах Мурманской области не выявлено вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб. Специалисты также занимаются обследованием диких популяций лосося в реках Кольского полуострова.

За первую половину 2017 г. сотрудники Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных вели работу на 16 различных объектах аквакультуры – это мальковые заводы, морские и пресноводные рыбоводные садковые фермы, предприятия, оказывающие услуги в сфере любительского и спортивного рыболовства. Совершено 47 выездов в рыбоводные хозяйства, проведено 1428 ихтиопатологических исследований, отобран 161 экземпляр рыбы для изучения в лабораторных условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе организации.

Специалисты констатировали, что с начала года вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб в хозяйствах региона не выявлено. Двум хозяйствам были рекомендованы внеплановые противопаразитарные обработки.

С начала июня стартовали исследования здоровья диких популяций лососевых в реках Кольского полуострова. К настоящему времени на лабораторные исследования уже направлены четыре пробы рыбы, а также пробы грунта и воды.

Fishnews