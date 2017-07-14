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Министерство экономического развития. Фото из открытых источников

Минэкономразвития предложило закон для выдачи разрешений

Законопроект «Об основах разрешительной деятельности в РФ» представило для обсуждения Министерство экономического развития. Его планируется распространить в том числе на сферу рыбного хозяйства.

Основная задача законопроекта, предложенного Минэкономики, - установить правовые основы разрешительной деятельности, говорится в пояснительной записке к документу. В приложении 1 к проекту закона приведены объекты разрешительной деятельности, на которые планируется распространить правила.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список попала в том числе добыча водных биоресурсов, пересечение госграницы российскими судами для перегрузки уловов водных биоресурсов, продукции из них во внутренних морских водах и в территориальном море РФ.

В пояснительной записке отмечено, что законопроект не направлен на замену существующего регулирования разрешительной деятельности, не предполагает, в частности, отмену существующего законодательства о лицензировании, аккредитации. «Он сохраняет возможность осуществления и регулирования разрешительной деятельности органами государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, но в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами».

Примечательно, что менять перечень объектов разрешительной деятельности Минэкономразвития предлагает через внесение поправок в настоящий федеральный закон, причем изменения будут вступать не раньше чем через полгода со дня их официального опубликования.

Fishnews

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