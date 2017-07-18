18 июля 2017 года

Квоты для Дальнего Востока и Севера разыграют на аукционе

Росрыболовство 11 и 12 сентября проведет торги по продаже квот на вылов в Дальневосточном и Северном бассейнах. На аукцион будут выставлены доли квот трески, пикши, окуня, сельди, камбалы, терпугов, трубача – всего 40 лотов.

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало информацию о проведении 11-12 сентября 2017 г. аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, а также прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах, а также в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для промышленного рыболовства пользователям предлагают камбал в Западно-Камчатской подзоне и Северо-Курильской зоне, терпугов в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах и Северо-Курильской зоне, трубачей в Западно-Сахалинской подзоне, морского окуня в Северо-Курильской зоне.

В качестве лотов по прибрежному рыболовству будут разыграны камбалы в Карагинской и Западно-Камчатской подзонах, морской окунь в Северо-Курильской зоне, треска в Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской и Камчатско-Курильской подзонах, подзоне Приморье и Чукотской зоне, сельдь в Северо-Охотоморской и Западно-Сахалинской подзонах. Кроме того, для прибрежного рыболовства приготовлены доли квот трески и пикши в Баренцевом море.

Fishnews