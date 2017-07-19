19 июля 2017 года

Власти Перу взяли под защиту китовую акулу

Министерство производства Перу ввело с 15 июля запрет на добычу китовой акулы в водах республики. Также запрещены доставка на берег, перевозка, хранение, переработка и продажа этих рыб.

Согласно заявлению министерства, случайно пойманную акулу нужно выпустить без нанесения повреждений. Кроме того, рыбаки должны удостовериться, что приняли все меры для ее безопасного возвращения в воду.

Как пишет портал FIS, промысловиков также обязали сообщать о случаях попадания китовых акул в сети и направлять основные физиологические характеристики пойманных экземпляров в Институт моря Перу (IMARPE).

В министерстве подчеркнули, что китовая акула - очень уязвимый вид, поскольку, по данным ученых, средняя продолжительность жизни этих рыб составляет 150 лет. Они медленно растут и созревают, у них низкая рождаемость.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказ министерства также обязывает IMARPE провести исследование популяции китовой акулы в водах, находящихся под юрисдикцией Перу.

Fishnews