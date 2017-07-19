Власти Перу взяли под защиту китовую акулу

19 июля 2017 года
Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.
В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.
Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
В ТИНРО-Центре заслушали отчет о комплексной траловой съемке научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». В июне-июле оно собирало данные восточнее Курильской гряды по преднерестовым лососям, скумбрии, сардине и другим объектам.
Министерство экономического развития и министр РФ Михаил Абызов совместно с другими заинтересованными структурами должны проработать вопрос проверок бизнеса один раз в три года.
Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.