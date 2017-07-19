19 июля 2017 года

Тверские рыбоводы дождались субсидий

Власти Тверской области до конца года направят более 1,5 млн рублей на поддержку прудового рыбоводства. Субсидии предоставляются хозяйствам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Развитие товарного рыбоводства на территории Верхневолжья обсуждалось на заседании правительства Тверской области. Впервые за последние пять лет регион предоставит субсидии сельхозтоваропроизводителям на капремонт гидротехнических сооружений в сфере аквакультуры. В 2017 г. в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,5 млн рублей.

«При формировании бюджета на 2018 год мы должны заложить увеличение этих средств и возможность их использования на другие направления поддержки предприятий, занимающихся аквакультурой: приобретение мальков, кормов, ветеринарных препаратов», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, для приведения в порядок рыбоводческой инфраструктуры потребуется также обеспечить максимальное участие региона в федеральной программе по ремонту гидротехнических сооружений.

Товарной аквакультурой в области занимаются 12 крупных предприятий. В основном они выращивают карповые виды рыб, а также осетра и лососевых. Общий объем производства товарной рыбы по итогам 2016 г. составил 742 тонны. Прудовое рыбоводство, где используются гидротехнические сооружения, представлено пятью хозяйствами, которые могут принять участие в конкурсе на предоставление субсидий в текущем году.

Fishnews