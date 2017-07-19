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НИС «Профессор Кагановский». Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ученые рассказали о результатах съемок на Курилах

В ТИНРО-Центре заслушали отчет о комплексной траловой съемке научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». В июне-июле оно собирало данные восточнее Курильской гряды по преднерестовым лососям, скумбрии, сардине и другим объектам.

Отчет представили на заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как отметил начальник рейса Александр Старовойтов, одной из приоритетных задач экспедиции было обнаружение скоплений и количественный учет численности и биомассы тихоокеанских лососей (в первую очередь – горбуши охотоморских стад). Также ученые собирали данные о других представителях нектона и макропланктона.

Съемки проводились в пределах исключительной экономзоны России и открытых водах северо-западной части Тихого океана, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. В ходе рейса выполнено около сотни траловых и столько же гидрологических и планктонных станций на акватории площадью более 950 тыс. кв. км.

Основу численности рыб в период съемок формировали проходные лососи, интерзональные мезопелагические виды рыб и мигранты из субтропических вод.

Соотношение видов нектона в суммарной учтенной биомассе значительно различалось в тихоокеанских водах Курильских островов и открытых водах СЗТО за границей 200-мильной зоны. В пределах первого региона абсолютным лидером по учтенной биомассе была дальневосточная сардина – 3,1 млн. тонн. Немногим уступали ей мезопелагические виды с суммарной биомассой 3 млн. тонн, из которой 97% пришлось на японского нотоскопела. Японская скумбрия и тихоокеанские лососи с биомассами 578 тыс. тонн и 392 тыс. тонн соответственно замыкали группу доминирующих видов ихтионектона.

У тихоокеанских лососей по биомассе абсолютно доминировала горбуша – 273 тыс. тонн. Биомасса половозрелой кеты была меньше, чем в четыре раза – 56 тыс. тонн (14,4%). Однако молоди неполовозрелой нагульной кеты летом в пределах стандартных районов учли существенно больше, нежели в июне прошлого года – 49 тыс. тонн против 11 тыс. тонн в аналогичный период 2016 г.

Прочие лососи (в основном половозрелая нерка) составили немногим более 3% от суммарной биомассы красной рыбы.

В открытых тихоокеанских водах за пределами 200-мильной зоны на лидирующие позиции по учтенной биомассе вышли головоногие моллюски - 1,1 млн тонн - и японская скумбрия – 855,1 тыс. тонн (36,2%). Биомассы тихоокеанских лососей и представителей мезопелагической ночной фауны составили 100 тыс. тонн и 155,4 тыс. тонн соответственно.

Практически равная с лососями биомасса в южной части открытых вод была у дальневосточной сардины – 91 тыс. тонн.

Александр Старовойтов отметил, что летом 2017 г. уровень численности мезопелагических рыб претерпел существенные изменения в сторону резкого увеличения за счет одного вида – нотоскопела. Ежегодные экспедиции в схожие сроки и районы показывают отсутствие стабильности в обилии этих массовых сезонных и интерзональных мигрантов.

По результатам охотоморской осенней траловой съемки 2016 г. суммарное количество сеголетков горбуши оценили в 442 млн экземпляров. Учтенный уровень их численности оказался одним из самых низких в ряду как четных, так и нечетных лет наблюдений. Аналогичное количество посткатодромной горбуши было учтено лишь осенью 2010 г.

Исходя из этих оценок обилия сеголетков горбуши, вышедших в открытые морские и океанические районы на нагул, был сделан вывод о соответствующем низком уровне возврата производителей после зимовки в океане в бассейн Охотского моря в 2017 г. Опасения, как показали летние исследования 2017 г. в СЗТО, оказались неоправданными. По данным траловой съемки «Профессора Кагановского», суммарная численность преданадромной горбуши составила 337 млн. экземпляров при биомассе 330 тыс. тонн.

Учтенная численность и биомасса кеты без разделения на функциональные группы летом 2017 г. составили в сумме 102 млн экземпляров и 145 тыс. тонн соответственно. Эта величина биомассы вида не только не выглядит низкой, а даже превосходит оценки большинства последних лет, отметили в ТИНРО-Центре.

Еще один вид лососей – нерка - традиционно отмечался в уловах северных и северо-восточных станций. Численность и биомасса неполовозрелой молоди нерки оценены в 6,4 млн экземпляров и 6 тыс. тонн, а половозрелых рыб - в 3,9 млн экземпляров и 8,7 тыс. тонн.

Чавыча и кижуч отмечались в уловах только штучно.

Учтенная биомасса скумбрии составила 1,4 млн. тонн, что на 500 тыс. тонн больше, чем в прошлом году по результатам аналогичной съемки. Результативные уловы на час траления в среднем составляли 1 тонну. Преобладающее количество особей были размером от 29 до 33 см, что соответствует рыбам трех-четырехлетнего возраста. Средняя длина скумбрии - 30,2 см.

Учтенную биомассу сардины оценили в 3,2 млн. тонн, а ее общую численность - почти в 29 млрд экземпляров. Результативные уловы в пересчете на час траления в среднем составляли 11 тонн. Рыбы с длиной тела от 20 см до 23 см (соответствующей трех-четырехлетнему возрасту), слагавшие модальную группу, составили 2/3 (73%) от суммарного количества пойманной сардины. Средняя длина - 21,2 см.

Наиболее высокие уловы скумбрии и сардины-иваси отмечались на южной периферии субарктических вод к востоку от 153 меридиана в.д. при температуре на поверхности в среднем 10 ± 3ºС при относительно небольшой толщине водного слоя – от 10 до 15 м.

Материалы, получаемые в ходе рейса, были очень востребованы и прямо с судна в оперативном режиме передавались в Росрыболовство и промышленникам. Еженедельно по результатам съемок «Профессора Кагановского» ТИНРО-Центр делал аналитические обзоры и оперативные рекомендации к промыслу для селекторных совещаний.

Ученый совет счел рейсовое задание полностью выполненным и принял отчет с высокой оценкой.

Fishnews

НазадМетки: кижучросрыболовство

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