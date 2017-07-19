19 июля 2017 года

Аквакультура Урала получит новые участки

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 61 участок для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены в пяти регионах, входящих в Уральский федеральный округ.

В частности, в Свердловской области предлагаются 13 участков, пригодных под пастбищное или индустриальное рыбоводство, на озерах и водохранилищах. Заявки принимаются до 1 сентября, аукцион назначен на 7 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

В Ямало-Ненецком автономном округе торги проведут в отношении 5 РВУ, представляющих собой озера, пригодные для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 8 сентября, аукцион состоится 14 сентября.

В Курганской области выставлены 19 участков – озер под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 15 сентября, аукцион планируется провести 21 сентября.

В Тюменской области лотами стали 9 РВУ – озер, пригодных как для пастбищной, так и - в одном случае - индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 22 сентября, аукцион назначен на 28 сентября.

В Челябинской области пользователи поборются за 15 участков, представляющих собой озера и водохранилища, пригодные под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 6 октября, аукцион должен пройти 12 октября.

Все торги состоятся в Тюмени. С победителями заключат договоры на право пользования РВУ сроком на 25 лет.

Fishnews