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Силовики задержали в Авачинском заливе сейнер с нелегальным крабом на борту. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО

Крабовый улов не успели обработать

Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.

В осмотре судна принимали участие сотрудники Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с инспекторами Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. К моменту прибытия стражей правопорядка целыми на борту остались 190 камчатских крабов.

Документы, подтверждающие легальное происхождение деликатеса, капитан судна предоставить не смог, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 230 тыс. рублей.

Весь незаконный улов изъят и помещен на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов), максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении капитана избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Fishnews

  • Силовики задержали в Авачинском заливе сейнер с нелегальным крабом на борту. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО
  • Силовики задержали в Авачинском заливе сейнер с нелегальным крабом на борту. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО
  • Часть крабов оказалась разделанной и подготовленной к продаже. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО
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