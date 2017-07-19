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На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Фото пресс-службы Минвостокразвития

Гости ВЭФ отведают лучшую дальневосточную рыбу

На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Там можно будет попробовать лучшие морепродукты Дальнего Востока.

Аналогичная площадка действовала и на прошлом форуме. Она пользовалась огромной популярностью, отметили организаторы. Тогда настоящей достопримечательностью стала 2,5-метровая сахалинская елка из сушеной корюшки. На ее изготовление ушло 2532 штуки отборной рыбы. Организаторы даже подавали заявку в Книгу рекордов России, чтобы зарегистрировать самое большое сооружение из рыбы.

В этом году в оргкомитете форума решили угодить самым требовательным гурманам. «Профессиональные повара из семи дальневосточных регионов продемонстрируют уникальные особенности кухни и угостят посетителей вкуснейшими блюдами. Рыбный рынок будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда, ресторана. Каждое торговое шале будет посвящено одному из дальневосточных регионов. В них будет отражена специфика территорий – какой рыбой и морепродуктами они богаты и какую продукцию выпускают», - рассказали организаторы выставки «Улицы Дальнего Востока».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, выставка пройдет с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября площадка будет доступна для гостей и участников третьего Восточного экономического форума, после – для всех желающих.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников превысит показатели прошлого года, когда на ВЭФ прибыло 4,6 тыс. участников - представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран.

Fishnews

  • На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Фото пресс-службы Минвостокразвития
  • В прошлом году достопримечательностью ВЭФ стала 2,5-метровая сахалинская елка из сушеной корюшки. Фото пресс-службы Минвостокразвития
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