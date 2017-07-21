21 июля 2017 года

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

С 14 по 16 сентября в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге пройдет Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo), организованные при поддержке Росрыболовства фондом «Росконгресс» и отраслевым оператором Expo Solution Group.

«Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – это взаимосвязанные истории. Представители профсообщества, в том числе из-за рубежа, едут и для участия в форуме, и для посещения выставки. Разделять эти вещи никак нельзя. Мы организуем не одно событие в рамках другого, а оба – в одном месте и в одно время», - подчеркнул генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что первая выставка всегда сложна именно тем, что нужно найти для посетителя правильную концепцию. В данном случае организаторы идут по пути бостонской Seafood Expo North America, когда представлены все сегменты – от упаковки и сухого льда до судовых двигателей.

«Ранее мы полагали, что будет довольно сложно привлечь к участию в выставке иностранные компании, но оказалось, что они очень заинтересованы и многие смогли за короткий срок выделить бюджет для приезда в Россию, - обратил внимание Иван Фетисов. - Более того, норвежцы и исландцы сказали нам, что уже летом ждут предложений по участию в выставке в 2018 году. На текущем этапе зарубежным производителям оборудования и технологий чрезвычайно интересен наш внутренний рынок, они видят в нем большой потенциал».

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал, что павильон распределят на несколько частей по секторам. Внутри будут представлены все сегменты: рыбопромышленные компании, переработчики, судостроительные заводы и поставщики комплектующих; технологическое оборудование всех видов, включая разделочное, морозильное, навигационное, рыбопоисковое, промвооружение, снаряжение, и т.д.

Заявки подали более 200 компаний, в том числе такие известные мировые производители оборудования, как Baader, Yanmar, Marel, Simrad, Yantai Moon, Optimar. Среди российских участников – Объединенная судостроительная корпорация, «Колд Трейд», «Технологическое оборудование», один из крупнейших московских агрокластеров «Фуд Сити».

Постепенно подтягиваются и главные действующие лица – рыбаки, констатировал Иван Фетисов. На выставке можно будет увидеть Южно-Курильский рыбокомбинат, «Дальпромрыбу», «Малтат», «Магаданрыбу», Союз рыбопромышленников Карелии, Архангельский траловый флот вместе с «Новой Аляской» (СЗРК), «Рыбхолкам» в связке с Озерновским РКЗ № 55 и «Рыбным днем». Рассматривает возможность участия «Русская рыбная фактория». Ожидается, что часть компаний, особенно с Дальнего Востока, присоединится позже. На время выставки экспонентам будут предоставлять сэндвич-холодильники для хранения продукции.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на отраслевой площадке у нас присутствовали крупные трейдеры. Это сложная задача, но я считаю, что этот сегмент очень важен для выставки, потому что рыбаки преимущественно работают через трейдеров. И мы будем стараться их привлекать», - подчеркнул гендиректор Expo Solution Group.

Иван Фетисов добавил, что на выставке обязательно будет интерактивный информационный стенд Росрыболовства, содержащий текущие данные о состоянии рыболовства и аквакультуры, статистику по вылову, по видам рыбы, по бассейнам. На стенде можно будет пообщаться с руководством федерального агентства и посмотреть, что происходит в отрасли – цифры, нормативные документы.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.