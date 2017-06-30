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Минфин предложил закон для неналоговых платежей

Министерство финансов представило для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Таким образом власти рассчитывают навести порядок в установлении и изменении выплат и создать комфортную среду для бизнеса.

Количество и объем обязательных платежей, не установленных законодательством о налогах и сборах, постоянно растет, при этом процесс установления и изменения таких платежей зачастую носит несистемный и непредсказуемый характер – говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

В качестве разработчика указан Минфин, соисполнителя – Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

Цель закона – определить единые правила установления, исчисления и взимания отдельных обязательных платежей. При этом предложены критерии, которым должны отвечать такие выплаты. Регулирование распространяется на платежи, взимаемые государственными (муниципальными) органами, учреждениями, унитарными предприятиями за выдачу (изменение) документов, подтверждающих права юрлиц и ИП, иных документов (сведений), необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Платеж, который введен на территории в случае осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Закон не распространяется на платежи, установленные законодательством РФ о налогах и сборах, страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством России о таможенном деле, федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. Вне сферы действия предложенного закона и платежи, обязанность по уплате которых возникает в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, а также те, что регулируются законом о естественных монополиях; определяются в ходе конкурсов и аукционов. Платежи по договору гражданско-правового характера, заключенному в связи с вовлечением в хозяйственный оборот природных ресурсов. Предусмотрены и другие исключения.

Действие закона распространяется на платежи, установленные на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Предполагается, что специальными правовыми актами будут утверждены перечни таких выплат. Кроме того, власти считают необходимым создание доступных в Интернете реестров обязательных платежей. При этом в нормативно-правовых актах об обязательных платежах должны предусматриваться положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) условиях их уплаты; положения о предельных размерах обязательных платежей и порядке их определения. Установлены требования к срокам введения или изменения действующих выплат.

Fishnews

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