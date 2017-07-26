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Добыча лосося компанией «Дельфин»

Лосось Восточной Камчатки претендует на MSC-сертификаты

Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Информация о старте полной сертификации опубликована на сайте Морского попечительского совета (MSC). Инициатором сертификации промысла лососей в Олюторском заливе выступает ООО «Дельфин», а на реке Камчатка – ООО «Дельта Фиш ЛТД».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Олюторском заливе сертификации будет проводиться в отношении горбуши, кеты и нерки. Видовой состав оцениваемых видов на реке Камчатка несколько шире – это кета, нерка, кижуч и чавыча.

Промыслам предстоит сдать «экзамен» по трем основным критериям экологического стандарта MSC: устойчивости сертифицируемого запаса, влиянию промысла на экосистему и эффективности системы управления.

Инициаторы сертификации провели подготовительную работу, подготовили справочную информацию о состоянии промыслов при участии и поддержке Федерального агентства по рыболовству, Северо-Восточного теруправления ведомства и КамчатНИРО.

Также в процессе сертификации будет использована информация, подготовленная камчатскими учеными по заказу регионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Специалисты оценили оптимальный пропуск на нерестилища разных видов лососей Петропавловско-Командорской подзоны.

«Для нас MSC сертификация - это еще один способ доказать нашим покупателям на российском и мировом рынке, что дикий лосось Олюторского залива добывается с большим вниманием к сохранению и поддержанию запасов на здоровом уровне и соответствует самым высоким международным экостандартам», – отметил генеральный директор «Дельфина» Петр Петрик.

Он добавил, что компания ежегодно совместно с другими рыбопромышленниками региона оказывает поддержку КамчатНИРО в проведении авиаучетных работ – мониторинга наполнения нерестилищ с воздуха.

«Камчатский дикий лосось – это национальный запас, который нужно беречь и устойчиво эксплуатировать, чтобы сохранить это богатство для будущих поколений», - подчеркнул заместитель генерального директора «Дельта Фиш ЛТД» Михаил Земницкий. В компании выразили надежду, что другие рыбопромышленники Усть-Камчатского района присоединятся к процессу сертификации.

«Мы уверены, экологическая сертификация будет способствовать повышению прослеживаемости рыбопродукции, что станет дополнительным импульсом и гарантией легальности рыбопродукции, поставляемой на рынок», - заявил Михаил Земницкий.

По мнению предприятий, экологическая сертификация – отличный способ продемонстрировать российской и мировой общественности, что промысел лососей на Восточной Камчатке устойчив и хорошо управляется.

Это стремление рыбаков одобряют экологи. «WWF поддерживает развитие экологической сертификации рыболовных промыслов в России, в том числе и по международным стандартам Морского попечительского совета. На Камчатке около 10% улова лососей уже добывают на MSC-сертифицированных промыслах», - обратил внимание директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. Поэтому Всемирный фонд дикой природы приветствовал действия «Дельта Фиш ЛТД» и «Дельфина».

Начало сертификации промысла лососей на Восточной Камчатке назвали большим достижением и в Морском попечительском совете. «Оценка будет включать промысел горбуши, нерки, кеты, кижуча и чавычи, что делает компании «Дельфин» и «Дельта Фиш ЛТД» лидерами MSC-сертификации лосося в Восточно-Камчатском регионе», - отметил директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс. Он пожелал компаниям успехов в прохождении оценки и выразил надежду, что к следующему сезону сертификация будет завершена.

Fishnews

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