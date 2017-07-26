Осетровая рыбалка завершилась уголовным делом

26 июля 2017 года
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
25 июля 2017 года
Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.
24 июля 2017 года
В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей осетровых. Изъята не только рыбная продукция, но и боеприпасы.
19 июля 2017 года
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
14 июля 2017 года
За сутки полицейские Камчатского края изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы лососевых пород. Ценные уловы перехватили при досмотре автотранспорта в ходе рейдов.
13 июля 2017 года
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.
Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Министерство финансов представило для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Таким образом власти рассчитывают навести порядок в установлении и изменении выплат и создать комфортную среду для бизнеса.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.
Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.