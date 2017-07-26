26 июля 2017 года

Осетровая рыбалка завершилась уголовным делом

В Томской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, незаконно добыл в общей сложности 23 особи стерляди и осетра. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

О незаконном вылове рыбы ценных пород полиции стало известно из заявления органов рыбоохраны. Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Томской области, в ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - 37-летний житель города Стрежевой.

По версии следствия, стрежевчанин ночью в районе деревни Ларино, используя лодку и капроновую сеть, добыл в Оби 23 экземпляра молоди стерляди и осетра. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Fishnews