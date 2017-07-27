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Отечественные рыбаки удерживают прибавку на промысле

Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.

Всего на Дальнем Востоке добыто 1,885 млн тонн - на 58 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, прибавку обеспечило увеличение добычи крабов в Охотском море и трески в Беринговом море. Промысел минтая принес 1,232 млн тонн, это выше уровня прошлого года на 22,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов достиг 367,1 тыс. тонн, показатель за аналогичный период 2016 г. превышен на 14,57 тыс. тонн. Трески поймано 271,8 тыс. тонн (+23 тыс. тонн), пикши - 65,4 тыс. тонн (-12,5 тыс. тонн).

В Балтийском море российские рыбаки освоили 50,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что выше уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов увеличился до 29,9 тыс. тонн, прибавка - 3,6 тыс. тонн. Добыча сельди уменьшилась на 2,2 тыс. тонн по сравнению с показателем 2016 г. – до 14,2 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне общие уловы составили 50,1 тыс. тонн (-9,8 тыс. тонн). Промысел хамсы принес 27,5 тыс. тонн, что больше, чем на отчетную дату прошлого года на 2,4 тыс. тонн. Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн, по сравнению с уровнем 2016 г. вылов уменьшился на 2 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне уловы выросли на 2,2 тыс. тонн - до 35,2 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн). Крупных и мелких пресноводных видов освоено 15,4 тыс. тонн, что ниже показателя прошлого года на 0,1 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств отечественные суда наловили 242,5 тыс. тонн, что на 9,9 тыс. тонн больше уровня 2016 г. Прибавку обеспечил в основном промысел в водах Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана поймано 151,6 тыс. тонн (+23,1 тыс. тонн).

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство

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