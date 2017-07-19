27 июля 2017 года

В Хакассии откроют «полигоны» для спортивной рыбалки

Рыболовы-спортсмены Хакасии попросили у республики водоемы, на которых можно было бы разводить рыбу, проводить соревнования и передавать опыт молодому поколению. Власти региона выразили готовность выделить несколько прудов или озер.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александр Башков встретился с президентом республиканской федерации рыболовного спорта Андреем Прищепой. Накануне представитель федерации обратился к главе региона Виктору Зимину во время прямой линии. Рыболовы-спортсмены попросили у него водоем для своих целей.

Александр Башков ознакомился с планом развития федерации. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, обществу требуется несколько водоемов, на которых можно разводить такие породы рыб, как карп, окунь, щука, форель. Одно из условий: все трофейные экземпляры, выловленные во время состязаний, обязательно будут возвращены в водоем.

Глава регионального минсельхозпрода предложил рыболовам подготовить список походящих для спортивных нужд водоемов. После этого стороны определят, какие именно пруды или озера будут переданы федерации.

Fishnews