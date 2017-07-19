В Хакассии откроют «полигоны» для спортивной рыбалки

19 июля 2017 года
В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.
В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.
18 июля 2017 года
За первые шесть месяцев в России произведено почти 59,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объемам - Южный федеральный округ.
17 июля 2017 года
По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».
13 июля 2017 года
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
04 июля 2017 года
Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.
27 июля 2017 года
На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.
На международной выставке продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице 11 – 14 сентября, свои товары представят более 1500 отечественных и зарубежных компаний. Предварительный список участников опубликован на сайте мероприятия.
Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.
Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.
Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.