27 июля 2017 года

Продовольственные компании готовятся к World Food Moscow

На международной выставке продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице 11 – 14 сентября, свои товары представят более 1500 отечественных и зарубежных компаний. Предварительный список участников опубликован на сайте мероприятия.

За 26 лет проведения выставка World Food Moscow стала популярной среди специалистов, отмечают организаторы. Она позволяет найти новые продукты, выбрать поставщиков и заключить контракты, а также оставаться в курсе событий на меняющемся продовольственном рынке.

World Food Moscow пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году более 30% участников представят свою продукцию впервые. Среди них, например, «Моремания» - одна из крупнейших рыбных компаний. Предварительный список экспонентов уже опубликован на сайте www.world-food.ru.

Посещение выставки будет платным. Читатели Fishnews (информационного партнера события) могут получить бесплатный электронный билет на сайте World Food Moscow с помощью промокода wfm17iFEHH.

Fishnews