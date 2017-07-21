Продовольственные компании готовятся к World Food Moscow

21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
20 июля 2017 года
На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Там можно будет попробовать лучшие морепродукты Дальнего Востока.
18 июля 2017 года
В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.
12 июля 2017 года
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
11 июля 2017 года
Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.
27 июля 2017 года
На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.
Рыболовы-спортсмены Хакасии попросили у республики водоемы, на которых можно было бы разводить рыбу, проводить соревнования и передавать опыт молодому поколению. Власти региона выразили готовность выделить несколько прудов или озер.
Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.
Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.
Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.