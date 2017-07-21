Новости
В прошлом году World Food Moscow собрала 1,5 тыс. российских и зарубежных поставщиков продуктов питания и напитков из 63 стран. Сектор рыбы и морепродуктов насчитывал свыше 130 участников

Продовольственные компании готовятся к World Food Moscow

На международной выставке продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице 11 – 14 сентября, свои товары представят более 1500 отечественных и зарубежных компаний. Предварительный список участников опубликован на сайте мероприятия.

За 26 лет проведения выставка World Food Moscow стала популярной среди специалистов, отмечают организаторы. Она позволяет найти новые продукты, выбрать поставщиков и заключить контракты, а также оставаться в курсе событий на меняющемся продовольственном рынке.

World Food Moscow пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году более 30% участников представят свою продукцию впервые. Среди них, например, «Моремания» - одна из крупнейших рыбных компаний. Предварительный список экспонентов уже опубликован на сайте www.world-food.ru.

Посещение выставки будет платным. Читатели Fishnews (информационного партнера события) могут получить бесплатный электронный билет на сайте World Food Moscow с помощью промокода wfm17iFEHH.

Fishnews

НазадМетки: выставка

Похожие новости

21 июля 2017 года

Лососей Камчатки делают кинозвездами

Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

20 июля 2017 года

Гости ВЭФ отведают лучшую дальневосточную рыбу

На площадке третьего Восточного экономического форума для гостей и участников создадут уникальную специализированную зону - «Рыбный рынок». Там можно будет попробовать лучшие морепродукты Дальнего Востока.

18 июля 2017 года

Выставка соберет ведущих производителей со всего мира

В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.

12 июля 2017 года

Россия и Аргентина подготовят новое соглашение по рыбному хозяйству

Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.

11 июля 2017 года

Форум укрепит международные связи в рыбной отрасли

Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.

Лента новостей

27 июля 2017 года

Павел Клименко: Заморозка должна быть экономной

На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

Китай обновил списки российских рыбных экспортеров

Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

В США разгорается конфликт вокруг популярной рыбы

Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.

В Хакассии откроют «полигоны» для спортивной рыбалки

Рыболовы-спортсмены Хакасии попросили у республики водоемы, на которых можно было бы разводить рыбу, проводить соревнования и передавать опыт молодому поколению. Власти региона выразили готовность выделить несколько прудов или озер.

ФАС отправила торги по участкам в интернет

Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.

Межведомственная рабочая группа займется проблемой браконьерства на Сахалине

Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.

Ввоз товаров в ЕАЭС может перейти на электронную ветсертификацию

Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.

Японские инвесторы присматриваются к рыбному хозяйству Камчатки

Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.

Отечественные рыбаки удерживают прибавку на промысле

Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.

26 июля 2017 года

КМНС Чукотки не торопятся с заявками на будущую путину

В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто»

Игорь РЕДЬКИН

Люди хотят работать

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Судно-рекордсмен по выловам пелагических пород в составе карельского рыбопромыслового флота – траулер «Янтарный» типа «Моонзунд». На его рубке нанесен двухметровый герб Республики Карелия

К юбилею отрасли Карелия подошла с новыми проектами

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.