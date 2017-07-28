28 июля 2017 года

ЕАЭС и Чили хотят сотрудничать в сфере рыболовства

В число приоритетных направлений сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Чили вошло рыболовство. Взаимодействие в этой области обсудят на ежегодном заседании совместной комиссии.

Приоритетные направления взаимодействия между странами Евразийского экономического союза и Чили на 2018 г. определили на встрече в Москве. Переговоры провели член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая и заместитель министра иностранных дел по торговле Республики Чили Паулина Назаль, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Намечено провести экспертные консультации по таможенным вопросам с учетом вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Кроме того, в рамках ежегодного заседания совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и правительством Чили планируется обмен мнениями по цифровой повестке. Также предполагается провести отраслевые консультации по перспективным направлениям сотрудничества в аграрной промышленности, в частности, рыболовстве.

«Чили можно считать первопроходцем среди стран Латинской Америки в отношении развития сотрудничества с ЕАЭС. В последние годы после формализации контактов путем подписания меморандума сотрудничество с этой страной набирает обороты, а Республика Чили для ЕЭК стала ключевым партнером в регионе, – отметила Татьяна Валовая. – Мы составили план действий на 2017-2018 годы, обменялись перечнями товаров экспортного интереса Чили в ЕАЭС и Союза в Чили. Это позволит нарастить усилия по увеличению товарооборота между ЕАЭС и Чили».

Паулина Назаль упомянула интерес Тихоокеанского альянса – интеграционного объединения Мексики, Чили, Колумбии и Перу – к развитию контактов с ЕЭК на многостороннем уровне.

Отметим, что власти Чили готовы начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом Паулина Назаль заявила РИА Новости.

Она подчеркнула, что сначала необходимо создать рабочую группу, которая оценит возможности для переговоров по соглашению. Затем «две стороны соглашения определят потенциальные преимущества» договора, что может продолжаться от одного до двух лет, добавила заместитель министра.

Fishnews