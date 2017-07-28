Краболов-нарушитель вновь попался пограничникам

28 июля 2017 года
Победители майских крабовых аукционов приложат все усилия, чтобы освоить свои квоты, считает руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.
27 июля 2017 года
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
25 июля 2017 года
В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.
В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.
19 июля 2017 года
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
18 июля 2017 года
Пограничники и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили 60 крабовых ловушек в Охотском море. Из них выпустили 644 особи синего краба.
31 июля 2017 года
Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.
Знаменитый рыбный рынок Цукидзи не может переехать из центра Токио, как было запланировано. По информации СМИ, причина в том, что почва на новом месте сильно загрязнена химикатами.
На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
Плотный контакт с производителем и обратная связь от рыбаков в ходе испытаний терминалов «Гонец» позволили своевременно доработать систему, теперь она полностью отвечает требованиям отрасли, считают специалисты ФГБУ «ЦСМС».
На конкурс по распределению рыбопромысловых участков в Ненецком автономном округе подано 14 заявок. Среди желающих – юридические лица, семейная (родовая) община и индивидуальные предприниматели.
В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.
6 августа вступят в силу изменения законодательства, установившие ответственность для сотрудников контролирующих органов, которые не внесли информацию в единый реестр проверок. Таким нарушителям грозит штраф или предупреждение.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.
Победители майских крабовых аукционов приложат все усилия, чтобы освоить свои квоты, считает руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.