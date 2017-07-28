31 июля 2017 года

Краболов-нарушитель вновь попался пограничникам

Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району задержало в Охотском море судно Ebesu, которое уже попадалось с незаконным уловом краба на борту. На этот раз оно вновь пришло в воды РФ без промысловой документации и технических средств контроля.

Судно, не оборудованное ТСК, Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море 24 июля.

В результате контрольно-проверочных мероприятий выяснилось, что это шхуна Ebesu, порт приписки Ломе (Тоголезская Республика), экипаж состоит из 17 человек, все - граждане Российской Федерации. Судно промысловое и оборудовано для перегрузки и транспортировки живого краба. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне РФ, и судовой журнал на борту «гостя» отсутствовали, сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления.

В отношении капитана Ebesu возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

В пресс-службе отметили, что Ebesu (прежнее название - Fast) неоднократно задерживалась пограничниками. В последний раз, в мае 2016 г., на борту судна было обнаружено более 50 тонн незаконно добытого краба.

Fishnews