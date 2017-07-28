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Мертвая рыба. Фото пресс-службы WWF России

Сертифицированная рыба уменьшит экодолг человечества

В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.

Экологи обращают внимание, что человечество за год потребляет в 1,7 раза больше возобновляемых ресурсов, чем Земля способна воспроизвести за этот же период. Уже 2 августа «годовой запас» будет исчерпан. Безответственное отношение к экосистемам рек, морей и океанов еще быстрее увеличивает размер экологического долга. Помимо прямого вреда от загрязнения океана пластиковым мусором, систематических переловов и браконьерства негативное воздействие на рыбные запасы часто оказывается «побочным эффектом» различных видов деятельности человека.

Серьезную угрозу для морских обитателей несет добыча нефти и газа на континентальном шельфе, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Районы шельфа являются наиболее продуктивной зоной: большинство видов обитает там постоянно, некоторые используют эту акваторию для нереста, другие — для нагула. Для продовольственной безопасности РФ важную роль играют запасы морских биоресурсов в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях. Однако именно эти районы рассматриваются нефтедобывающими компаниями как перспективные для добычи углеводородов.

Непоправимый ущерб экосистемам рек наносит разработка месторождений россыпного золота, отметили в природозащитной организации. Негативные последствия работы старателей для окружающей среды демонстрирует ситуация на многих притоках Амура. По данным экологов, перспектива столкнуться с последствиями добычи россыпей существует и на Камчатке, в районе лососевых нерестилищ популярной среди туристов реки Быстрой, на юго-западе полуострова.

Рыбные запасы в той или иной степени страдают от любой хозяйственной деятельности на берегах рек: от сбросов сточных вод предприятиями, использования пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве, промышленной лесозаготовки. Все это в итоге приводит к уменьшению количества рыб, населяющих реки и озера, и снижению среднего размера особей.

«Согласно данным доклада об экологическом следе субъектов Россия является одним из лидеров по запасам «морской» биоемкости, – говорит Павел Боев, главный координатор программы «Зеленая экономика» WWF России. – Но важно помнить, что биологические ресурсы моря хотя и возобновляемы, но не безграничны. Чтобы мы и наши дети могли и дальше наслаждаться рыбой и морепродуктами, промыслы должны быть экологически устойчивыми. Важный шаг на пути к сохранению морских экосистем и долгосрочной эксплуатации промыслов – их сертификация по стандарту Морского попечительского совета. Каждый может внести свой вклад в сохранение морей России, выбирая рыбу с маркировкой MSC».

Fishnews

  • Мертвая рыба. Фото пресс-службы WWF России
  • Бурейская ГЭС. Пресс-службы WWF России
  • Сплав леса. Фото Владимира Животченко, WWF России
  • На берегу острова Беринга. Фото Юрия Кисляка, WWF России
  • Добыча золота. Фото пресс-службы WWF России
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