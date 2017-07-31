31 июля 2017 года

Бизнес на ценной рыбе «прикрыли» сахалинские пограничники

На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.

Цех размещался в строениях, замаскированных под хозяйственные постройки. Хранение и обработка продукции осуществлялись в антисанитарных условиях, без соблюдения соответствующих технологий. Разрешения на добычу и переработку водных биоресурсов у задержанных лиц отсутствовали, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

В ходе проверки было установлено, что водные биоресурсы расфасовывались в полиэтиленовые пакеты по 20 кг, затем, по организованному злоумышленниками межрегиональному каналу, поставлялись на материк. В качестве производителя указывалось несуществующее предприятие. Кроме того, переработанную «краснокнижную» калугу упаковывали под видом рыб лососевых пород.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой), а также по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, организованной группой).

Fishnews