Бизнес на ценной рыбе «прикрыли» сахалинские пограничники

31 июля 2017 года
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.
27 июля 2017 года
Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.
26 июля 2017 года
В Томской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, незаконно добыл в общей сложности 23 особи стерляди и осетра. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
31 июля 2017 года
Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.
Знаменитый рыбный рынок Цукидзи не может переехать из центра Токио, как было запланировано. По информации СМИ, причина в том, что почва на новом месте сильно загрязнена химикатами.
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
Плотный контакт с производителем и обратная связь от рыбаков в ходе испытаний терминалов «Гонец» позволили своевременно доработать систему, теперь она полностью отвечает требованиям отрасли, считают специалисты ФГБУ «ЦСМС».
На конкурс по распределению рыбопромысловых участков в Ненецком автономном округе подано 14 заявок. Среди желающих – юридические лица, семейная (родовая) община и индивидуальные предприниматели.
В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.
6 августа вступят в силу изменения законодательства, установившие ответственность для сотрудников контролирующих органов, которые не внесли информацию в единый реестр проверок. Таким нарушителям грозит штраф или предупреждение.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району задержало в Охотском море судно Ebesu, которое уже попадалось с незаконным уловом краба на борту. На этот раз оно вновь пришло в воды РФ без промысловой документации и технических средств контроля.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.
Победители майских крабовых аукционов приложат все усилия, чтобы освоить свои квоты, считает руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.