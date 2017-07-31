31 июля 2017 года

С переселением рынка Цукидзи возникли проблемы

Знаменитый рыбный рынок Цукидзи не может переехать из центра Токио, как было запланировано. По информации СМИ, причина в том, что почва на новом месте сильно загрязнена химикатами.

После почти 80 лет нахождения в центральной части Токио внутренний рынок Цукидзи должен был переехать в район Тоёсу - искусственный остров, расположенный южнее. Там уже возвели новые сооружения. Однако грандиозный переезд так и не состоялся, пишет портал Eater. По его информации, сейчас здания на Тоёсу пусты, а старый Цукидзи все так же наполнен жизнью.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Цукидзи - один из самых крупных рыбных рынков мира. На нем работают более 670 лицензированных оптовиков, которые продают почти 500 различных видов водных биоресурсов. Ежедневный оборот рынка составляет 17 млн долларов, в год через него проходит более 700 тыс. тонн рыбы.

Предложения о переносе Цукидзи впервые прозвучали еще в 1970-е гг. Токийские девелоперы жаловались, что рынок расположен слишком близко к центру города. Однако нынешний перенос в основном продиктован необходимостью освободить землю для строительства нового шоссе к Олимпиаде-2020, отмечает Eater. Эта дорога по планам проходит прямо через центр рынка, она должна соединить Олимпийскую деревню и Олимпийский стадион.

Причина, по которой переезд до сих пор не состоялся, в том, что почва на новом месте сильно загрязнена различными химикатами, пишет Eater. С 1966 по 1988 гг. на острове располагался завод компании Tokyo Gas. В результате, например, содержание мышьяка в грунтовых водах в 7 раз превышает норму.

Поэтому, несмотря на очевидную необходимость переноса рынка, этого до сих пор не сделано. Ходят слухи, что переезд может состояться в мае 2018 г.

Fishnews