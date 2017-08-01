01 августа 2017 года

Рыбопереработку усердно обеспечивают сырьем

За первое полугодие в России произведено 2,65 млн тонн продукции рыбопереработки, что на 4,3% выше уровня 2016 г. Показатели растут на фоне увеличения уловов и объемов выращивания товарной рыбы и морепродуктов.

В частности, производство рыбы, приготовленной или консервированной другим способом (кроме готовых блюд), выросло на 5% - до 169,4 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, мороженой рыбы отечественные предприятия выпустили 1,431 млн тонн (+4,2%). Рыбных консервов в масле изготовлено 31 тыс. тонн (+6,7%), мороженых ракообразных - 31 тыс. тонн (+14,6%).

В первом полугодии российские рыбаки добыли 2,428 млн тонн водных биоресурсов, что на 3,3% больше показателя на отчетную дату 2016 г. Вместе с тем на 36% увеличился объем производства продукции аквакультуры (товарной рыбы и морепродуктов): за шесть месяцев выращено почти 60 тыс. тонн.

Fishnews