Рыбопереработку усердно обеспечивают сырьем

01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
Российская и китайская делегации выпустили в пограничные воды Амура калугу и амурского осетра. Всего в этом году в реку планируется переселить 400 тыс. экземпляров молоди ценных рыб.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
Правительство Камчатского края и корейская Ассоциация рыболовецких кооперативов «Сухёп» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области рыболовства.
31 июля 2017 года
В этом году рыбоводы Московской области смогут получить в рамках господдержки около 25,5 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что к 2020 г. производство товарной рыбы в прудах составит 7 тыс. тонн.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
Российская и китайская делегации выпустили в пограничные воды Амура калугу и амурского осетра. Всего в этом году в реку планируется переселить 400 тыс. экземпляров молоди ценных рыб.
Правительство внесло изменения в список районов и видов водных биоресурсов, для которых допускается осуществлять производство продукции на судах и перегрузку в ходе прибрежного рыболовства. Перечень дополнили по Южно-Курильской зоне.
Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.
Минсельхоз установил суточные нормы добычи для любительской рыбалки в Западно-Сибирском бассейне. Это лимиты для лова в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском, Красноярском краях, Тыве и Хакасии.
Правительство Камчатского края и корейская Ассоциация рыболовецких кооперативов «Сухёп» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области рыболовства.