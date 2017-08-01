01 августа 2017 года

Карельским водорослям не хватает покупателей

Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.

Проблемы предприятий прибрежного промысла Беломорского района рассматривались на выездном совещании под председательством врио главы республики Артура Парфенчикова. Встреча прошла в рыболовецком колхозе «Заря Севера», который ведет добычу наваги, беломорки, корюшки, а также водорослей – ламинарии, фукуса и анфельции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, за последние пять лет добыча рыбы и морепродуктов в районе выросла в 2,5 раза. Однако у рыбодобывающих предприятий есть сложности со сбытом продукции. В частности, в последнее время резко упали объемы добычи водорослей, которые используются в основном как сырье для пищевых, медицинских и косметических целей.

Представители рыболовецких предприятий посетовали, что в Карелии нет ни одного крупного перерабатывающего завода. Подобные производства пытались открыть петербургские и московские предприниматели, однако все они рано или поздно закрывались.

По мнению врио главы региона, ситуация, когда местное сырье перерабатывают в других регионах, неправильная: из республики уходят налоги, которые могли бы поступать в местный бюджет. К тому же качественные продукты из карельской рыбы и водорослей могут стать брендом региона. Выходом в такой ситуации могли бы стать небольшие цеха по переработке сырья при рыболовецких колхозах. Кроме того, Артур Парфенчиков отметил интерес к карельским водорослям инвесторов из других регионов, в том числе производителей пищевых добавок и приправ.

Fishnews