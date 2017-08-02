02 августа 2017 года

Прикамье приготовило пруды для рыбоводов

В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.

Аукцион проводит Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Прием заявок осуществляется до 28 августа (включительно).

Как сообщает корреспондент Fishnews, лотами стали РВУ для пастбищной аквакультуры: пруд на реке Бабинка в Пермском районе, пруд на реке Биявашка в Октябрьском районе, пруд на реке Верхняя – Пещерка и два пруда на ее безымянном притоке, пруд на реке Сидяха и пруд на реке Глубокая в Осинском районе. Для индустриального рыбоводства предлагаются участок водохранилища на реке Тюсь и два участка на реке Вильва в Добрянском районе.

С победителями аукциона заключат договоры пользования рыбоводными участками на 25 лет.

Fishnews