Экологи призывают Китай ловить меньше молоди

02 августа 2017 года
Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.
В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.
В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
02 августа 2017 года
Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.
В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.
Следственные органы предъявили обвинение экс-руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Руслану Пенькову. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.
К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.
Западно-Каспийское теруправление Росрыболовства сообщило об очередной победе в суде над ПАО «РусГидро». По информации территориального органа, законными признаны штрафы, наложенные на энергетиков за ущерб водным биоресурсам от Гоцатлинской ГЭС в Дагестане.
В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.