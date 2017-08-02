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Экологи призывают Китай ловить меньше молоди

Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.

Ежегодно Китай добывает около 4 млн тонн сорной рыбы, - больше, чем весь годовой вылов Японии, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточноазиатского офиса Гринпис. По данным организации, до половины таких уловов поднимают траулеры КНР. Это создает дополнительное давление на экосистему китайских вод, и без того страдающую от чрезмерной нагрузки.

Сорной рыбой экологи называют слишком мелкую для употребления в пищу человеком. Это отдельные виды рыб либо мальки и молодь промысловых видов.

Специалисты Гринпис взяли на исследование 80 партий сорной рыбы в 22 китайских портах. Оказалось, что к молоди и малькам относятся 75% такой рыбы. При этом 44% из 218 видов составили промысловые объекты.

Природоохранная организация отмечает, что сорная рыба пригодна для использования в аквакультуре, бурно развивающейся в КНР. В 2014 г. на нужды аквакультуры пошло 7,2 млн тонн рыбы, добытой китайскими рыбаками.

Экологи настоятельно рекомендуют правительству страны принять меры к снижению доли сорной рыбы в уловах. В частности, отслеживать размеры добываемой рыбы, жестко регламентировать размеры ячеи орудий лова и ввести систему специальных квот. Кроме того, Гринпис считает, что Китаю следует увеличить количество морских заповедников, где молодь могла бы спокойно расти, а также установить строгие правила в отношении рыбных кормов.

Fishnews

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