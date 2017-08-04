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Ученые сделали прогнозы по сельдевому промыслу. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ученые сделали прогнозы по сельдевому промыслу

Прогноз «Нагульная сельдь-2017» рассмотрели на ученом совете ТИНРО-Центра. На осенне-зимний период к вылову рекомендовано 292,4 тыс. тонн популярной у населения рыбы.

На заседании специалисты обсудили состояние запасов основных популяций сельди и предполагаемые сроки формирования скоплений, сообщили Fishnews в пресс-службе института. Старший научный сотрудник Денис Измятинский рассказал, что в основном промысел будет базироваться на корфо-карагинской, охотской и гижигинско-камчатской популяциях.

Берингово море

В настоящее время запасы корфо-карагинской сельди находятся на среднем уровне, позволяющем ежегодно изымать 50-60 тыс. тонн, отметили в ТИНРО-Центре. Общий допустимый улов этого объекта, как и в прошлом году, составил 50,8 тыс. тонн.

В последнее время наблюдаются признаки снижения численности восточноберинговоморской сельди – в уловах встречаются в основном старшевозрастные рыбы. На 2017 г. к освоению рекомендуется 44 тыс. тонн этого ресурса, в последующие годы этот объем может быть скорректирован в сторону уменьшения.

В нынешнем году, по данным института, промысловая обстановка в Наваринском районе несколько хуже, чем в 2016 г. Кроме того, в июле-августе часть флота перешла на приемку лососей, пропуская наиболее оптимальный для лова сельди период (во второй половине августа – сентябре ожидается обратная миграция рыбы в восточную часть моря). В связи с этим рекомендуемые объемы могут быть недоосвоены.

Охотское море

Состояние запасов охотской сельди, по оценкам специалистов, держится на высоком уровне. В осенне-зимний период к вылову рекомендуется 178 тыс. тонн. Они вряд ли будут освоены без увеличения количества промысловых судов, считают в институте. В среднем вылов охотской сельди за последние пять лет составляет примерно 148 тыс. тонн. Ученые обратили внимание, что отсутствие урожайных поколений за четырехлетний период может привести к постепенному снижению запасов. Однако такие цикличные колебания численности для охотской сельди – нормальное явление: после неурожайных обычно появляются урожайные поколения.

Иная ситуация с состоянием и использованием запасов гижигинско-камчатской сельди. После того как этот объект был выведен из перечня «одуемых» видов, освоение рекомендуемых объемов стало заметно выше. Однако промысловая нагрузка легла на преднерестовую сельдь (в зимне-весенний период), а осенью специализированного промысла практически не велось. Для распределения промыслового влияния в 2015 г. были введены ограничения на добычу в этот период в Западно-Камчатской подзоне, и по итогу года объемы оказались освоены только на 69%. На 2017 г. рекомендуемый вылов гижигинско-камчатской сельди был определен в 88 тыс. тонн, большая часть объемов была освоена весной. Остаток на осеннюю путину составляет 18,3 тыс. тонн.

Численность остальных популяций сельди сейчас находится на низком уровне, рекомендованный вылов для каждой из них не превышает 1 тыс. тонн.

Ожидается, что фоновые условия в осеннюю путину будут благоприятными для промысла. Согласно прогнозу, на распределение и миграции промысловых скоплений сельди главное влияние окажут раннее и интенсивное начало осеннего выхолаживания, а также более раннее и более интенсивное, чем обычно, льдообразование.

Fishnews

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