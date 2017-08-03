04 августа 2017 года

Экспортеров ждет «Цербер»

Заявки на обследование хозяйствующих субъектов, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж, нужно подавать через информационную систему «Цербер». Решение о проверке должно приниматься в течение календарного месяца.

Россельхознадзор сообщил о завершении переходного периода по оформлению в электронном виде заявок на обследование хозяйствующих субъектов, желающих экспортировать свою продукцию.

«С 1 июля 2017 года заявки на обследования от хозяйствующих субъектов, в которых территориальные управления Россельхознадзора и ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (в случае экспорта рыбопродукции в Бразилию, Европейский союз, Израиль, Корею и КНР) назначают дату обследования, принимаются и рассматриваются исключительно в ИС «Цербер», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что срок принятия решения о проведении обследования не превышает одного календарного месяца. Срок согласования и подписания акта о проведенном совместно с ветеринарной службой региона обследовании не превышает 10 рабочих дней со дня его проведения. Акт размещается в информационной системе «Цербер» в течение трех рабочих дней.

Fishnews