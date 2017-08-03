Экспортеров ждет «Цербер»

03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
01 августа 2017 года
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
31 июля 2017 года
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.
Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.
27 июля 2017 года
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
04 августа 2017 года
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.
В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
Глава государства Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей и ограничить срок их проведения десятью сутками.
Прогноз «Нагульная сельдь-2017» рассмотрели на ученом совете ТИНРО-Центра. На осенне-зимний период к вылову рекомендовано 292,4 тыс. тонн популярной у населения рыбы.
Программу по восстановлению экобаланса бухты Золотой Рог во Владивостоке планируют начать реализовывать в 2018 г. Специалисты уже провели комплексное обследование акватории и составили карту затонувших судов и других источников загрязнения.
03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. Оргкомитет уже сформулировал рабочий вариант основной темы: «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования, сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».
Аварийный танкер «Надежда», с ноября 2015 г. сидевший на мели возле Невельска, наконец утилизирован собственником, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.