У комиссии по анадромным на Сахалине появится рабочая группа

04 августа 2017 года
В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.
Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.
04 августа 2017 года
В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
Глава государства Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей и ограничить срок их проведения десятью сутками.
Заявки на обследование хозяйствующих субъектов, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж, нужно подавать через информационную систему «Цербер». Решение о проверке должно приниматься в течение календарного месяца.
Прогноз «Нагульная сельдь-2017» рассмотрели на ученом совете ТИНРО-Центра. На осенне-зимний период к вылову рекомендовано 292,4 тыс. тонн популярной у населения рыбы.
Программу по восстановлению экобаланса бухты Золотой Рог во Владивостоке планируют начать реализовывать в 2018 г. Специалисты уже провели комплексное обследование акватории и составили карту затонувших судов и других источников загрязнения.
03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. Оргкомитет уже сформулировал рабочий вариант основной темы: «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования, сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».
Аварийный танкер «Надежда», с ноября 2015 г. сидевший на мели возле Невельска, наконец утилизирован собственником, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.