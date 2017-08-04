04 августа 2017 года

У комиссии по анадромным на Сахалине появится рабочая группа

По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.

В группу войдут представители СахНИРО, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, агентства по рыболовству Сахалинской области, Сахалинрыбвода, регионального Погрануправления ФСБ России, областного УМВД. А также отраслевых объединений – Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области (АЛРЗ), Ассоциации «Союз рыбаков Сахалинской области», Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (АСРКС).

Персональный состав рабочей группы станет известен позднее, рассказали Fishnews в агентстве по рыболовству региона. Согласно приказу Минсельхоза России, его должен утвердить председатель комиссии.

По оперативной информации, вылов лососей в Сахалинской области составил более 11 тыс. тонн, в том числе порядка 7 тыс. тонн горбуши.

Fishnews