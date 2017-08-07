07 августа 2017 года

Совбез ООН призвал ограничить число работников из КНДР

Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно приняли резолюцию, в которой ужесточили санкции против Северной Кореи. В частности, в документе говорится, что количество разрешений на работу за рубежом для граждан КНДР должно быть строго ограничено и не увеличиваться.

Совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что граждане Северной Кореи нередко работают в других странах и денежные поступления из-за рубежа позволяют КНДР поддерживать ядерную программу.

Также стране теперь запрещено осуществлять поставку и продажу любых морепродуктов, включая рыбу. Причиной новых санкций стали испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные КНДР в июле, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

Кроме того, Совбез постановил, что страны должны запретить своим гражданам открывать совместные предприятия с юридическими или физическими лицами из КНДР. Члены Совбеза вновь выразили свою поддержку шестисторонним переговорам по ядерной программе Северной Кореи и подчеркнули, что «КНДР не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий».

Fishnews