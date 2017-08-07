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Совет Безопасности ООН. Фото ООН/Мануэль Элиас

Совбез ООН призвал ограничить число работников из КНДР

Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно приняли резолюцию, в которой ужесточили санкции против Северной Кореи. В частности, в документе говорится, что количество разрешений на работу за рубежом для граждан КНДР должно быть строго ограничено и не увеличиваться.

Совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что граждане Северной Кореи нередко работают в других странах и денежные поступления из-за рубежа позволяют КНДР поддерживать ядерную программу.

Также стране теперь запрещено осуществлять поставку и продажу любых морепродуктов, включая рыбу. Причиной новых санкций стали испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные КНДР в июле, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

Кроме того, Совбез постановил, что страны должны запретить своим гражданам открывать совместные предприятия с юридическими или физическими лицами из КНДР. Члены Совбеза вновь выразили свою поддержку шестисторонним переговорам по ядерной программе Северной Кореи и подчеркнули, что «КНДР не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий».

Fishnews

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07 августа 2017 года

На Сахалине заработает горячая линия в помощь рыбакам

Прокуратура Сахалинской области с 7 по 25 августа проводит горячую линию по вопросам трудовых прав в рыбной отрасли. Обращения будут приниматься от граждан и организаций.

Потерявшихся рыбаков спасли пограничники

Двое рыболовов на резиновой лодке заблудились в тумане у берегов Камчатки. Их обнаружило и проводило в безопасное место патрульное судно погрануправления.

ВЭФ предложил «рыбную» повестку

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.

Премьер оценил перспективы крымских верфей

Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.

Сергей Донской: Оборот омуля должен быть под контролем

Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.

04 августа 2017 года

Андрей Крайний продолжит заниматься рыбалкой

Бывший руководитель Росрыболовства Андрей Крайний избран председателем Федерации рыболовного спорта России. В своей программе он, в частности, предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры рыболовного туризма и лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.

Максим Козлов: В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная. Однако эти программы должны функционировать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы, отмечает глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов.

Владимир Путин выпустил омуля в новую жизнь

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.

У комиссии по анадромным на Сахалине появится рабочая группа

По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.

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Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

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Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

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Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

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«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

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Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

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