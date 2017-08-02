07 августа 2017 года

Потерявшихся рыбаков спасли пограничники

Двое рыболовов на резиновой лодке заблудились в тумане у берегов Камчатки. Их обнаружило и проводило в безопасное место патрульное судно погрануправления.

В ночь с 5 на 6 августа сигнал о требуемой помощи поступил в Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району. Оперативный дежурный краевого МЧС рассказал, что в условиях нулевой видимости приблизительно в районе острова Старичков (вблизи входа в Авачинскую губу) потеряло береговые ориентиры маломерное судно.

В район поиска вышло патрульное судно «Аскольд Пынько». В результате резиновую лодку с двумя рыбаками на борту обнаружили через 10 минут в районе мыса Безымянный, сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления. Люди были в спасательных жилетах, в медицинской помощи не нуждались.

«Аскольд Пынько» препроводило лодку до безопасного района в Авачинской губе, где рыбаки смогли ориентироваться самостоятельно.

Fishnews