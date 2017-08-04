07 августа 2017 года

На Сахалине заработает горячая линия в помощь рыбакам

Прокуратура Сахалинской области с 7 по 25 августа проводит горячую линию по вопросам трудовых прав в рыбной отрасли. Обращения будут приниматься от граждан и организаций.

По поступившим обращениям будут организованы рассмотрения, сообщили Fishnews в пресс-службе сахалинской областной прокуратуры.

Звонки принимаются с 7 по 25 августа по телефону дежурного прокурора (4242) 43-03-26, а также по телефонам городских и районных прокуратур.

Fishnews