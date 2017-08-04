На Сахалине заработает горячая линия в помощь рыбакам

04 августа 2017 года
Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная. Однако эти программы должны функционировать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы, отмечает глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов.
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.
02 августа 2017 года
К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.
31 июля 2017 года
На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.
07 августа 2017 года
Двое рыболовов на резиновой лодке заблудились в тумане у берегов Камчатки. Их обнаружило и проводило в безопасное место патрульное судно погрануправления.
На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.
Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.
Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.
Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно приняли резолюцию, в которой ужесточили санкции против Северной Кореи. В частности, в документе говорится, что количество разрешений на работу за рубежом для граждан КНДР должно быть строго ограничено и не увеличиваться.
04 августа 2017 года
Бывший руководитель Росрыболовства Андрей Крайний избран председателем Федерации рыболовного спорта России. В своей программе он, в частности, предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры рыболовного туризма и лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве.
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная. Однако эти программы должны функционировать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы, отмечает глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов.
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.