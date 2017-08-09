09 августа 2017 года

В НАО возьмут больше территорий под особую охрану

Два заказника и природный парк будут созданы в Ненецком автономном округе, в том числе для сохранения редких видов рыб. В администрации региона пообещали, что новый статус земель не помешает их использованию для обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.

Минприроды согласовало создание в НАО трех особо охраняемых природных территорий - заказников регионального значения «Хайпудырский» и «Паханческий» и природного парка «Северный Тиман». Они будут созданы в ближайшее время, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации округа. При этом региональным властям необходимо будет утвердить положение о создании новых ООПТ.

«Создание двух заказников и природного парка позволит существенно расширить общую площадь особо охраняемых природных территорий в регионе, на которых ограничена хозяйственная деятельность. Главная цель расширения сети ООПТ в округе – сохранение ландшафта, охрана редких видов животных, водоплавающих птиц и рыб», - отметил руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Общая площадь создаваемых ООПТ составляет почти 730 тыс. га, таким образом доля земель с природоохранным статусом увеличится с 5,8 до 9,9% от всей территории округа. При этом, по словам главы профильного департамента, заказники и парк никак не повлияют на пользователей земли. Оленеводы смогут спокойно охотиться и ловить рыбу для обеспечения традиционного образа жизни.

Кроме того, департамент ведет работу по созданию еще одного заказника – «Вашуткинские озера». В скором времени соответствующие документы будут отправлены на согласование в профильное федеральное ведомство.

Сейчас в округе семь ООПТ регионального значения. Это природные заказники «Вайгач», «Море-Ю», «Нижнепечорский» и «Шоинский», а также памятники природы «Каньон «Большие Ворота», «Каменный город» и «Пым-Ва-Шор». Их общая площадь - 409,5 тыс. га, что составляет 2,3% от площади НАО. Эти территории помогают сохранить самые уязвимые арктические экосистемы, белых медведей и моржей, редкие виды растительности на миллионах гектаров тундры и лесотундры.

К 2021 г. планируется создать еще пять особо охраняемых природных территорий - природный парк «Северный Тиман», заказник «Паханческий», заказник «Хайпудырский», заказник «Вашуткинские озера» и самый большой по площади природный парк - «Югорский».

Fishnews