В Приморье рыбоводные участки вновь «на выданье»

09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
08 августа 2017 года
Минсельхоз предлагает предусмотреть возможность выделения рыбоводного участка единственному участнику аукциона, а также возможность возмещения убытков при отказе победителя торгов внести доплату. Эти меры могут помочь вовлекать акватории в работу, но нужна эффективная реализация, считают в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Хозяйства Крымского полуострова собрали за первое полугодие 109 тонн продукции товарной аквакультуры (-17 тонн к уровню 2016 г.). Из-за погодных аномалий сократилось производство карповых. Показатели по моллюскам и осетровым – выросли.
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Бюджет приоритетного проекта «Оздоровление Волги» составляет 257 млрд рублей. В результате его реализации власти планируют добиться сокращения сброса загрязненных вод, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, улучшить условия воспроизводства водных биоресурсов.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
Два заказника и природный парк будут созданы в Ненецком автономном округе, в том числе для сохранения редких видов рыб. В администрации региона пообещали, что новый статус земель не помешает их использованию для обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.
08 августа 2017 года
Минсельхоз предлагает предусмотреть возможность выделения рыбоводного участка единственному участнику аукциона, а также возможность возмещения убытков при отказе победителя торгов внести доплату. Эти меры могут помочь вовлекать акватории в работу, но нужна эффективная реализация, считают в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Хозяйства Крымского полуострова собрали за первое полугодие 109 тонн продукции товарной аквакультуры (-17 тонн к уровню 2016 г.). Из-за погодных аномалий сократилось производство карповых. Показатели по моллюскам и осетровым – выросли.
Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.