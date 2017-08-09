09 августа 2017 года

В Приморье рыбоводные участки вновь «на выданье»

Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.

С 9 августа в Приморском теруправлении Росрыболовства открыт прием заявок на аукцион по распределению рыбоводных участков. Сами торги запланированы на 18 сентября. С победителями будут заключены договоры на 25 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на аукцион выставлено 14 лотов. Это РВУ на озерах Приморского край – в Надеждинском, Михайловском, Дальнереченском, Кировском, Пожарском, Яковлевском районах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах. Победители получат возможность заниматься пастбищной, индустриальной аквакультурой.

Также предложен участок в лагуне Лебяжья, в Хасанском районе.

Прием заявок от желающих принять участие в торгах завершится 12 сентября.

Fishnews