11 августа 2017 года

На Сахалине оценили перспективы лососеводства

Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.

Круглый стол по вопросам аквакультуры Сахалино-Курильского региона организовал отраслевой институт – СахНИРО. Как сообщает корреспондент Fishnews, несколько выступлений были посвящены лососеводству.

Доклад о состоянии этой сферы деятельности в Сахалинской области представил старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев. Он отметил, что с 1994 г., с минимальным показателем, к 2016 г. общий выпуск молоди лососей вырос в два раза. В прошлом году с рыбоводных заводов региона отправилось в «свободное плавание» более 800 млн экземпляров. В этих объемах, предсказуемо, преобладают кета и горбуша, с их коротким пресноводным периодом жизни и более низкими затратами на получение покатников. «За последние пять лет среднегодовой выпуск молоди кеты и горбуши составил 803 млн экземпляров. Преимущественно кеты», - отметил специалист. Масштабы разведения симы и кижуча на фоне объемов выпуска кеты и горбуши он назвал крайне незначительными. За последние пять лет выпуск сеголеток кижуча в среднем составил 1 миллион, симы – 200 тыс. экземпляров. «Представляется, что в обозримой перспективе воспроизводство этих видов будет делом энтузиастов», - высказал точку зрения докладчик.

В основном работа по тихоокеанским лососям ведется на рыбоводных заводах, однако в последние годы наблюдалась также вспышка интереса к внезаводским методам разведения, отметил Юрий Игнатьев. Но они, по словам ученого, отличаются зависимостью от множества случайных факторов и крайне высокой трудоемкостью. Это направление лососеводства, безусловно, имеет право на существование, но в ограниченных масштабах, полагает сотрудник СахНИРО.

Отдельно он остановился на вопросах эффективности искусственного воспроизводства кеты и горбуши. На фоне депрессивных состояний диких популяций возврат заводской кеты свидетельствует о высоких показателях ее искусственного разведения. С горбушей дело обстоит сложнее. В то же время, обратил внимание Юрий Игнатьев, дискуссия об эффективности искусственного воспроизводства упускает некоторое количество важных моментов. Докладчик сравнил данные по количеству покатников от одной самки горбуши в заливе Анива: от дикой рыбы это в среднем 154 экземпляра, а в случае с заводами – 816 штук. «Из чего следует вывод, что заводская горбуша может себе «позволить» выживаемость в море в пять раз меньше дикой, чтобы иметь уровень воспроизводства, сравнимый с дикими популяциями», - рассказал специалист.

Однако объем выпуска горбуши снижается. Ее разведение – это в значительной степени работа на «общий котел» горбушового промысла. Без стимулирующих мер тренд на сокращение масштабов работы рыбоводов по горбуше, вероятно, сохранится.

Докладчик также обратил внимание на расположение рыбоводных заводов: большая часть из них находится в южной части Сахалина и в средней части охотоморского побережья острова Итуруп. «Причем постоянно строятся новые предприятия. Преимущественно в этих районах. И для них - пока что только теоретически – становится актуальной проблема оценки приемной емкости среды. В то же время есть совершенно неосвоенные перспективные районы – северо-западный Сахалин, Южно-Курильский район, Северные Курилы», - отметил Юрий Игнатьев. Явно недостаточно, по его мнению, развито лососеводство в заливе Терпения и на северо-востоке Сахалина.

В целом же, считает специалист, если по природным причинам эффективность искусственного воспроизводства лосося не снизится, интерес сохранится, и масштабы работы будут нарастать и дальше. «По нашим данным, на сегодняшний день имеются рыбоводно-биологические обоснования на строительство 48 новых заводов», - рассказал сотрудник института. Если исходить из обычной для частных заводов мощности порядка 14 млн экземпляров, то общий выпуск молоди кеты и горбуши составит порядка 1,5 млрд экземпляров, спрогнозировали в институте.

Fishnews