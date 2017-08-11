11 августа 2017 года

Стенд Росрыболовства станет виртуальной биржевой площадкой

Гостям Восточного экономического форума в режиме реального времени продемонстрируют биржевую торговлю российской рыбной продукцией. Трансляция пройдет на объединенном стенде рыбопромышленных компаний и Росрыболовства.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в третий раз. Главной целью мероприятия является содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

На форуме планируется продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, так как на мероприятие приглашены делегации из ведущих рыболовных стран мира, включая глав отраслевых ведомств и представителей бизнес-сообщества.

Центральное место выставочного зала ДВФУ займет экспозиция предприятий рыбного хозяйства Российской Федерации, объединенных под эгидой Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в федеральном агентстве, на мультимедийных экранах стенда в реальном времени 6 и 7 сентября будут проводиться биржевые торги рыбопродукцией. Информация об их итогах, а также о компаниях-продавцах, лотах, правилах проведения торгов будет представлена на русском и английском языках. Ожидается, что на торги будет выставлена продукция около 30 предприятий. Любая заинтересованная компания-участник ВЭФ, как российская, так и зарубежная, сможет зарегистрироваться и принять участие в торгах в качестве покупателя.

Работа по организации биржевой торговли рыбной продукцией на территории Российской Федерации ведется в рамках президентских поручений по развитию рыбохозяйственного комплекса России.