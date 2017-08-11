Стенд Росрыболовства станет виртуальной биржевой площадкой

11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
Росрыболовство поддерживает предложение о расширении полномочий регионов в сфере рыбоохраны и наделении сотрудников охотнадзора, лесоохраны и других ведомств правом составлять протоколы о нарушениях.
Ученые готовят актуализированные нормы выхода лососевой икры на Дальнем Востоке. Обоснования представили специалисты ТИНРО-Центра.
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.
11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
Добыча горбуши в сахалинском заливе Терпения закроется 12 августа в связи с малыми подходами лосося. Запрет будет действовать как для промышленников, так и для рыбаков-любителей и представителей коренных народов.
Росрыболовство поддерживает предложение о расширении полномочий регионов в сфере рыбоохраны и наделении сотрудников охотнадзора, лесоохраны и других ведомств правом составлять протоколы о нарушениях.
Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.
Ученые готовят актуализированные нормы выхода лососевой икры на Дальнем Востоке. Обоснования представили специалисты ТИНРО-Центра.
Министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен собирается посетить Москву в сентябре, в повестке - возможное заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает портал Bilaterals.org.
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
К началу августа к модулю системы «Меркурий», позволяющему оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на основе судовых суточных донесений, подключилось 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна, сообщили в Россельхознадзоре.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Им оказалась РШ «Северус» под флагом Молдовы, рассчитанная на промысел и перевозку краба.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.