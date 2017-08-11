14 августа 2017 года

На Байкале появятся 43 новых РПУ

Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.

Все новые участки расположены в Иркутской области. 16 из них находятся в Слюдянском районе, остальные 27 - в Ольхонском, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза региона.

Соответствующие изменения внесены в перечень РПУ Иркутской области. Таким образом, общее количество рыбопромысловых участков в регионе достигло 265, большинство их расположено в Братском и Усть-Илимском водохранилищах.

Fishnews