14 августа 2017 года

Череповец открывает рыбные перспективы

В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Череповец» создана постановлением Правительства РФ от 7 августа 2017 г. № 939. В справке к документу говорится, что особый режим позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия – ПАО «Северсталь», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать около 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 10 млрд рублей.

Определены виды экономической деятельности, при которых на территории муниципального образования действует особый правовой режим предпринимательства. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли пресноводное рыболовство и пресноводное рыбоводство.

Минимальный объем капитальных вложений резидентов в инвестпроекты должен составлять 20 млн рублей, в том числе 5 млн рублей – в течение первого года после включения в соответствующий реестр. Также резидент должен создать не менее 20 новых постоянных рабочих мест.

Fishnews