15 августа 2017 года

Браконьеров в Оренбуржье ловят всем миром

В Оренбургской области в охране водных биоресурсов участвуют волонтеры и общественные инспекторы. Рейды по местным водоемам проводятся регулярно, отмечают в пресс-службе областного правительства.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области совместно с полицией и сотрудниками Средневолжского теруправления Росрыболовства с 12 по 13 августа провело рыбоохранные мероприятия на водоемах региона. В рейдах приняли участие внештатные общественные инспекторы и волонтеры, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

На Ириклинском водохранилище составили 9 протоколов, из них 4 – по факту нарушения режима водоохраной зоны и 5 – по факту нарушения правил рыболовства. На Сорочинском водохранилище по факту нарушения правил рыболовства составлен 1 протокол, на Черновском – 7. Задержан гражданин с сетями и добытой рыбой. Материалы будут направлены в суд, нарушителю грозит штраф в размере 2 - 5 тыс. рублей с конфискацией орудий лова и транспортных средств.

Такие рейды проводятся регулярно и являются частью систематической борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов, отметили в правительстве региона.

Fishnews