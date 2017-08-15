Браконьеров в Оренбуржье ловят всем миром

15 августа 2017 года
Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.
С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.
Новгородскому отделению ГосНИОРХ передали катер для рыбохозяйственных исследований на озере Ильмень. Небольшая осадка судна позволит ему перемещаться даже по мелководным участкам водоема.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены рыбной продукцией, произведенной в регионе, на 84%, отмечают в профильном департаменте. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова.
14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.
Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.
15 августа 2017 года
На Камчатке компанию оштрафовали за то, что она не обеспечила доставку «уловов прибрежного рыболовства» в места доставки на территории края. Рыбопромышленники ссылались на то, что во Владивостоке была выгружена уже готовая продукция.
Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.
С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.
Новгородскому отделению ГосНИОРХ передали катер для рыбохозяйственных исследований на озере Ильмень. Небольшая осадка судна позволит ему перемещаться даже по мелководным участкам водоема.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены рыбной продукцией, произведенной в регионе, на 84%, отмечают в профильном департаменте. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова.
14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.
СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы из-за сброса стоков с пивоваренного завода. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку.
Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.
В законопроекте о любительской рыбалке, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, вводится ряд ограничений, в частности, по сетным орудиям лова. Использовать их разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды после учета и поштучной маркировки.
В Правительстве актуализировали «дорожную карту» по неналоговым платежам. В плане предусматривается принятие закона, позволяющего систематизировать такие выплаты.