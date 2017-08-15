15 августа 2017 года

Ямальцам по вкусу своя рыба

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены рыбной продукцией, произведенной в регионе, на 84%, отмечают в профильном департаменте. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова.

О рыбаках и уловах

На водоемах региона продолжается летняя путина, она продлится до наступления ледостава. На Ямале уже добыто почти 5 тыс. тонн рыбы, всего в этом году в ЯНАО планируют освоить около 9 тыс. тонн.

По информации окружного департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, наибольшая доля уловов – за рыбодобывающими предприятиями: 3 790 тонн. В лидерах– Горковский рыбозавод с результатом 810 тонн, на втором месте – Аксарковское РПП (560 тонн), в тройке лидеров также «Тазагрорыбпром» (462 тонны). На счету прочих сельскохозяйственных организаций Ямала около 1 тыс. тонн.

Сиговых рыб – чира, пеляди, пыжьяна, ряпушки – с начала года поймано около 1 130 тонн, свыше 600 тонн из них приходится на пелядь. Более 60% общего улова – частиковые виды, как крупные – щука, язь, лещ, так и мелкие – ерш, окунь, плотва, карась.

Сейчас рыбу в округе ловят 34 организации, в том числе 10 национальных общин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа. Переработкой уловов занимаются четыре предприятия – в Салехарде и в Пуровском районе.

Едят местное

По данным профильного департамента, обеспеченность жителей округа рыбной продукцией собственного производства составляет 84%. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова. В 2016 г. ямальские рыбаки установили рекорд 15-летия, добыв без малого 10 тыс. тонн. «При этом действующие запреты на вылов ценных видов рыб принимаются однозначно, - отмечал губернатор Дмитрий Кобылкин. - Все понимают, что это мера временная. Механизмы восполнения ценных биоресурсов сегодня задействованы максимально».

Добывающий флот обновляют

Объем финансирования всего окружного АПК на нынешний год – 2,645 млрд рублей, в том числе 33,92 млн рублей - из федерального бюджета. В последние годы планомерно ведется обновление рыбопромыслового флота региона, его модернизация и техническое перевооружение, отмечают в правительстве ЯНАО. В течение трех последних путин в Гыданской губе работает промыслово-рефрижераторное судно «Нум». Кроме того, произведена доукомплектация судна «Полярная звезда» - на него установлено дополнительное технологическое оборудование для заморозки, вяления и копчения рыбы.

Fishnews