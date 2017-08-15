15 августа 2017 года

«Прибрежка» остается с административными делами

На Камчатке компанию оштрафовали за то, что она не обеспечила доставку «уловов прибрежного рыболовства» в места доставки на территории края. Рыбопромышленники ссылались на то, что во Владивостоке была выгружена уже готовая продукция.

Камчатский краевой суд оставил без изменения постановление Петропавловск-Камчатского городского суда о привлечении ООО «Поллукс» к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).

Вопросы вновь возникли по прибрежному рыболовству. Как установил суд, в сентябре – октябре 2016 г. судно «Спитак» работало в Карагинской подзоне, выловив более 700 тонн наваги. «Улов был перегружен на РМС, где из него изготовили готовую продукцию, которая в дальнейшем была доставлена и выгружена в порту города Владивостока. Таким образом, Общество не обеспечило доставку и выгрузку добытых уловов прибрежного рыболовства в места доставки на территории Камчатского края, определенные региональным законодательством, что противоречит требованиям федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», - заявили Fishnews в пресс-службе Камчатского краевого суда.

Постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда компания была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в 100 000 рублей.

Директор предприятия направил в Камчатский краевой суд жалобу, в которой просил отменить постановление и прекратить производство по делу. При этом он ссылался на то, что во Владивостоке был выгружен не улов, а уже готовая продукция, требования к месту выгрузки которой законодательством не определены. Однако судья Камчатского краевого суда решением от 9 августа 2017 г. оставил постановление без изменения. В пресс-службе уточнили, что оно вступило в законную силу.

Напомним, что это не первый случай, когда компании, занимающиеся прибрежным рыболовством, штрафуют за то, что они не выгрузили рыбу «в определенные органами государственной власти прибрежных субъектов РФ места доставки на территориях этих субъектов». Эксперты обращают внимание на расхождения в трактовке терминов «уловы водных биоресурсов» и «продукция».

Fishnews