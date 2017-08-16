16 августа 2017 года

Карелия рассчитывает на морскую рыбалку

Карельские предприятия за семь месяцев 2017 г. выловили более 56 тыс. тонн водных биоресурсов. Основную долю уловов – 94,7% – обеспечил промысел в Баренцевом море и в северо-восточной части Атлантики.

Вылов донных видов рыб – трески и пикши – в Баренцевом море за период с января по июль составил 42,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.

В зонах иностранных государств, в северо-восточной части Атлантического океана, добыто 11,4 тыс. тонн пелагических видов рыб, в том числе 6,8 тыс. тонн путассу, 3,5 тыс. тонн скумбрии, 0,7 тыс. тонн атлантической сельди и 0,4 тыс. тонн окуня моря Ирмингера.

В Белом море карельские рыбаки освоили 494 тонны морской рыбы и собрали 77 тонн водорослей (в пересчете на сырец). Еще 840 тонн рыбы выловили в пресноводных водоемах республики, в том числе 505 тонн корюшки.

Fishnews