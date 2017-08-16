Карелия рассчитывает на морскую рыбалку

16 августа 2017 года
Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.
На Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья в сентябре, будет представлен объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции увеличится вдвое – до 120 квадратных метров.
За полгода в России снято с продажи более 3 тыс. партий рыбы и морепродуктов. Наиболее частые причины - нарушение сроков реализации и условий хранения, несоответствие требованиям по глазури и отсутствие маркировки.
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.
Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.
На Фарерских островах устанавливают причины, по которым в Россию отправили рыбопродукцию с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Результаты обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.
15 августа 2017 года
Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.
Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.
На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.
По данным британской таможни, за первое полугодие экспорт лосося из Шотландии достиг 450 млн долларов (+70% к уровню 2016 г.). Большие надежды королевство возлагает на азиатский рынок.