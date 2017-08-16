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Карелия рассчитывает на морскую рыбалку

Карелия рассчитывает на морскую рыбалку

Карельские предприятия за семь месяцев 2017 г. выловили более 56 тыс. тонн водных биоресурсов. Основную долю уловов – 94,7% – обеспечил промысел в Баренцевом море и в северо-восточной части Атлантики.

Вылов донных видов рыб – трески и пикши – в Баренцевом море за период с января по июль составил 42,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.

В зонах иностранных государств, в северо-восточной части Атлантического океана, добыто 11,4 тыс. тонн пелагических видов рыб, в том числе 6,8 тыс. тонн путассу, 3,5 тыс. тонн скумбрии, 0,7 тыс. тонн атлантической сельди и 0,4 тыс. тонн окуня моря Ирмингера.

В Белом море карельские рыбаки освоили 494 тонны морской рыбы и собрали 77 тонн водорослей (в пересчете на сырец). Еще 840 тонн рыбы выловили в пресноводных водоемах республики, в том числе 505 тонн корюшки.

Fishnews

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16 августа 2017 года

Запасы Енисея пополнили хариусом и сигом

Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.

Рыбе уделят больше места на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья в сентябре, будет представлен объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции увеличится вдвое – до 120 квадратных метров.

Зарубежные поставщики слишком щедро глазируют рыбу

За полгода в России снято с продажи более 3 тыс. партий рыбы и морепродуктов. Наиболее частые причины - нарушение сроков реализации и условий хранения, несоответствие требованиям по глазури и отсутствие маркировки.

На Сахалине обновили правила поддержки производителей консервов

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.

Камчатская таможня встретилась с рыбаками

Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.

Фареры расследуют нарушение при рыбном экспорте

На Фарерских островах устанавливают причины, по которым в Россию отправили рыбопродукцию с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Результаты обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.

15 августа 2017 года

Ученые предложат современные технологии промысла лососей на Амуре

Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.

Сергей Сенников: Новые правила оздоровят систему аукционов

Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.

Нелегальное производство развернули с размахом

На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.

Шотландский лосось берет курс на восток

По данным британской таможни, за первое полугодие экспорт лосося из Шотландии достиг 450 млн долларов (+70% к уровню 2016 г.). Большие надежды королевство возлагает на азиатский рынок.

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Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

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Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

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Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

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Ярусный промысел: есть, куда расти

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Сергей СЕННИКОВ

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«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

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Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

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