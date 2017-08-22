Осетровый след привел в омскую полицию

22 августа 2017 года
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.
18 августа 2017 года
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
Власти Тайваня сообщают о своих усилиях в борьбе с ННН-промыслом. Местные чиновники пытаются добиться вывода из составленного в Евросоюзе списка стран, недостаточно противодействующих браконьерству.
17 августа 2017 года
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
15 августа 2017 года
На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.
22 августа 2017 года
Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.
Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.
В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.
Рыбоводные участки смогут получить предприятия, желающие заниматься пастбищной аквакультурой в Башкирии. Начальные цены предметов аукциона составляют от 8 тыс. до 332,56 тыс. рублей.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.
21 августа 2017 года
В подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, после 15-летнего перерыва возобновится промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. С 1 сентября пользователи смогут добывать эти виды – в общей сложности более 1,2 тыс. тонн.