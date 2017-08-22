22 августа 2017 года

Осетровый след привел в омскую полицию

В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.

Замначальника следственного управления УМВД России по Омской области может понести ответственность за браконьерство. Уголовное дело по п. «б» ч. 1 статьи 256 УК РФ возбудил заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов.

По версии следствия, в июле 2017 г. на реке Иртыш подозреваемый, с помощью лодки «Обь» и запрещенного орудия лова – сплавной сеть из лески, добыл 154 стерляди. В результате государство понесло ущерб на сумму 64,5 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области, в настоящее время изъяты вещественные доказательства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Работает Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области.

В УМВД России по Омской области проводится служебная проверка. «Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Fishnews