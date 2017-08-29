29 августа 2017 года

На Амуре прибавилось участков для КМНС

В перечень рыбопромысловых участков в Хабаровском крае внесены дополнения: в список добавили еще три РПУ для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Постановлением правительства Хабаровского края от 25 августа 2017 г. № 345 внесены изменения в Единый перечень рыбопромысловых участков региона. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили три РПУ в Комсомольском районе.

Это участки напротив села Нижнетамбовское, в районе островов Насосный и Первый. Они предназначены для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Fishnews