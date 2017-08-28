29 августа 2017 года

Экологи обеспокоены судьбой лососевой реки в Приморье

WWF России просит администрацию Приморского края исключить передачу в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единка. Леса защищают нерестилища ценных промысловых рыб, отметили в организации.

Информация об аукционе на право аренды лесного участка площадью 31985 га, находящегося в Самаргинском участковом лесничестве Тернейского лесничества Приморья, размещена на сайте torgi.gov.ru, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Объявление обеспокоило природоохранную организацию. Этот лот подразумевает передачу в аренду защитных лесов (более 80% от площади лесного участка), которые представляют собой нерестоохранные полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб реки Единки и ее притоков. Также на участке расположено большое количество выделов, имеющих статус особо защитных участков леса (ОЗУ «участки леса на крутых горных склонах» – 6114 га), а часть его входит в планируемую охранную зону национального парка Бикин, отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в WWF обратились обеспокоенные возможной арендой жители Тернейского района. Даже несмотря на то, что проведение аукциона имеет под собой законные основания, организация попросила департамент лесного хозяйства Приморского края сохранить защитные леса и исключить этот лот из планируемого аукциона, заявил руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

Природоохранная организация обращает внимание на то, что в основу существующей сети защитных лесов Дальнего Востока положены многие десятилетия научных изысканий, направленных на выделение наиболее ценных участков лесного фонда. Между тем, из-за ослабления законодательства в 2008-2014 гг. площадь защитных лесов, переданных в Приморье в аренду лесозаготовителям, постоянно увеличивалась и уже составляла более 30% всех защитных лесов края.

Fishnews