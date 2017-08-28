Новости
Карта-схема планируемого в рубку участка водоохранной зоны. Изображение от WWF России

Экологи обеспокоены судьбой лососевой реки в Приморье

WWF России просит администрацию Приморского края исключить передачу в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единка. Леса защищают нерестилища ценных промысловых рыб, отметили в организации.

Информация об аукционе на право аренды лесного участка площадью 31985 га, находящегося в Самаргинском участковом лесничестве Тернейского лесничества Приморья, размещена на сайте torgi.gov.ru, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Объявление обеспокоило природоохранную организацию. Этот лот подразумевает передачу в аренду защитных лесов (более 80% от площади лесного участка), которые представляют собой нерестоохранные полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб реки Единки и ее притоков. Также на участке расположено большое количество выделов, имеющих статус особо защитных участков леса (ОЗУ «участки леса на крутых горных склонах» – 6114 га), а часть его входит в планируемую охранную зону национального парка Бикин, отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в WWF обратились обеспокоенные возможной арендой жители Тернейского района. Даже несмотря на то, что проведение аукциона имеет под собой законные основания, организация попросила департамент лесного хозяйства Приморского края сохранить защитные леса и исключить этот лот из планируемого аукциона, заявил руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

Природоохранная организация обращает внимание на то, что в основу существующей сети защитных лесов Дальнего Востока положены многие десятилетия научных изысканий, направленных на выделение наиболее ценных участков лесного фонда. Между тем, из-за ослабления законодательства в 2008-2014 гг. площадь защитных лесов, переданных в Приморье в аренду лесозаготовителям, постоянно увеличивалась и уже составляла более 30% всех защитных лесов края.

Fishnews

  • Карта-схема планируемого в рубку участка водоохранной зоны. Изображение от WWF России
  • Так выглядят последствия рубок в защитных лесах. Фото Дмитрия Сычикова / WWF России
    • НазадМетки: дальний восток

    Похожие новости

    28 августа 2017 года

    Глава ЦСМС встретится с рыбаками

    В рамках поездки на Дальний Восток руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет встречи с пользователями водных биоресурсов. Такие мероприятия запланированы на Камчатке, в Сахалинской области и Приморье.

    25 августа 2017 года

    Курилы обрели опережающий статус

    Официально опубликовано постановление правительства о создании ТОСЭР «Курилы». Предполагается, что якорным резидентом выступит рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.

    24 августа 2017 года

    Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

    Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

    Иваси готовится к штурму России

    Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.

    Про рыбу с Дмитрием Медведевым

    Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.

    Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

    За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

    Лента новостей

    29 августа 2017 года

    Животноводов переведут на российские технологии

    Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 г. Она должна снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков, в том числе по племенному материалу и кормам.

    Спасатели «затянули пояса»

    Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.

    Камчатка готовится к празднику в честь морских зверей

    Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.

    Ведомства расширят обмен данными ОСМ

    Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.

    Рыбопромышленников приглашают на сахалинскую выставку

    В Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября пройдет специализированная выставка «Рыбная индустрия». Там представят рыбопродукцию, оборудование для ее производства и хранения, орудия лова, навигационные приборы и многое другое.

    НАО намерен заняться аквакультурой

    В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.

    На Амуре прибавилось участков для КМНС

    В перечень рыбопромысловых участков в Хабаровском крае внесены дополнения: в список добавили еще три РПУ для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

    28 августа 2017 года

    Зарегистрироваться на конгресс рыбаков можно через сайт

    XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.

    Максим Козлов: Наша задача – искать общие подходы

    Вопросов в отрасли много. Объединение, которое решено создать на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», ставит перед собой задачу не просто озвучивать сложности, но и предлагать решения, рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов.

    Ученые предложили кандидатов в «одуемые»

    ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

    Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

    Алексей РАХМАНОВ

    Инвестквоты встряхнули рыбаков

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

    Все материалы

    Интервью

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина

    Максим КОЗЛОВ

    Наша задача – искать общие подходы

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Переходный год для ЦСМС

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Николай ВЛАСОВ

    Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

    ГЭ Юньцзян

    Другой Китай

    Все интервью

    Личное мнение

    Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Новые правила оздоровят систему аукционов

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина

    Максим КОЗЛОВ

    В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

    Все материалы

    Крупным планом

    Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

    Спасатели «затянули пояса»

    К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

    Иваси готовится к штурму России

    Все материалы

    События

    Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

    Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.