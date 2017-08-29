Рыбопромышленников приглашают на сахалинскую выставку

29 августа 2017 года
Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.
28 августа 2017 года
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
25 августа 2017 года
Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.
22 августа 2017 года
Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
29 августа 2017 года
Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 г. Она должна снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков, в том числе по племенному материалу и кормам.
Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.
Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.
Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.
WWF России просит администрацию Приморского края исключить передачу в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единка. Леса защищают нерестилища ценных промысловых рыб, отметили в организации.
В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.
В перечень рыбопромысловых участков в Хабаровском крае внесены дополнения: в список добавили еще три РПУ для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.
28 августа 2017 года
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.
Вопросов в отрасли много. Объединение, которое решено создать на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», ставит перед собой задачу не просто озвучивать сложности, но и предлагать решения, рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов.
ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.