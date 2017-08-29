29 августа 2017 года

Рыбопромышленников приглашают на сахалинскую выставку

В Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября пройдет специализированная выставка «Рыбная индустрия». Там представят рыбопродукцию, оборудование для ее производства и хранения, орудия лова, навигационные приборы и многое другое.

Местом проведения выставки традиционно станет Дом культуры железнодорожников. 21-я «Рыбная индустрия» соберет на своей площадке руководителей и специалистов компаний из Сахалинской области, других регионов России и зарубежья.

Как сообщили Fishnews организаторы выставки, в тематических разделах будут представлены рыбное сырье, готовая продукция, оборудование для разведения, добычи, переработки и замораживания рыбы и морепродуктов, сети и снасти, тара и упаковка. В других разделах – средства навигации и связи, услуги судостроения и ремонта, транспортные услуги и многое другое.

На открытой площади перед домом культуры развернется торговля рыбой и морепродуктами от ведущих производителей Сахалинской области.

К участию в «Рыбной индустрии» приглашаются рыбопромышленные компании, поставщики оборудования, техники, товаров и услуг для отраслевого комплекса из России и других стран.

Организаторами мероприятия выступают ООО «Сахалинский международный экспоцентр», Агентство «СахалинЭкспоСервис». Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews