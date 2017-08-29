29 августа 2017 года

Министерство предложило варианты для ветсертификации отходов

Минсельхоз предлагает внести изменения в перечни товаров, на которые оформлять ветеринарно-сопроводительные документы могут негосударственные ветврачи и уполномоченные лица предприятий-производителей.

Напомним, что нынешняя редакция закона о ветеринарии позволяет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на определенные категории товаров не только специалистам из системы Государственной ветеринарной службы РФ.

Приказом Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 646 утвержден Перечень продукции животного происхождения, на которую могут оформлять ВСД представители предприятий-производителей.

Приказом от 18 декабря 2015 г. № 647 утвержден Перечень подконтрольных товаров, на которые ВСД могут оформлять аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений системы Государственной ветеринарной службы РФ.

Министерство предлагает внести изменения в эти списки. Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие проекты размещены на портале regulation.gov.ru. В перечни предлагается добавить группу «Отходы производства и потребления». Речь идет в том числе об отходах производства и потребления товаров из группы 03 ТН ВЭД «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», образующихся на предприятиях, где осуществляется хранение и реализация подконтрольных товаров из этой группы. При этом предусматривается, что такие товары направляются на предприятия, осуществляющие уничтожение, захоронение и обезвреживание отходов; либо на предприятия, которые занимаются переработкой отходов, за исключением повторного применения отходов по прямому назначению и их возврата в производство после переработки. Предприятие, куда идут отходы, должно иметь возможности для ветеринарно-санитарной экспертизы.

Fishnews